Видеохит: девушка сразилась в неравном бою со шлагбаумом

Вчера, 05:24

Брюнетка атаковала шлагбаум, не пускавший ее на территорию


В Сети набирает видео, а котором девушка "сразилась в неравном бою" со шлагбаумом. Достоверно неизвестно, где и почему девушка решила сразиться со шлагбаумом. Судя по видео, фигуристую брюнетку то ли не пускали на охраняемую территорию, то ли шлагбаум отказывался ее пускать. Так или иначе, но видео получилось занятным. Пользователи предполагают, что инцидент произошел в России. Видео размещено на канале Arina Fox.

Напомним, видео женской драки на дороге стало хитом ИнтернетаДевушка за рулем Mercedes-Benz C-Class не хотела пропускать девушку на "зебре" и проявила свое недовольство звуковым сигналом. Однако пешеход решила не оставаться без ответа и ударила пакетом по стеклу машины обидчицы. 

Сразу после этого представительницы слабого пола устроили драку прямо на перекрестке, а через какое-то время к ним примкнула еще одна женщина – пассажир Mercedes-Benz. Разнимать потасовку пришлось уже мужчинам, которые проходили мимо.

Ранее в Одессе пьяная дама на Jaguar протаранила пять машин.
видео, шлагбаум, дама за рулем

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Источник:

ТопЖыр

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