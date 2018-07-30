Видеошок: битанец на украденном мотоцикле установил рекорд скорости

Суд признал Кэмпиона виновным по пяти эпизодам опасного вождения, а также в пособничестве при сбыте краденых вещей

Житель Великобритании Адам Кэмпион установил британский рекорд скорости на дороге общего пользования. За рулем украденного мотоцикла он разогнался до 304 километров в час, засняв свое достижение на видео. Теперь Ноттингемский королевский суд приговорил его в 21 месяцу тюрьмы. Об этом сообщает полицейский департамент Ноттингемпшира на свой странице в Facebook.

По данным местных правоохранительных органов, при осмотре брошенной машины в Хакнелле сотрудники полиции нашли номерной знак с украденного мотоцикла. Дальнейшее расследование привело их к Кэмпиону, в доме которого был обнаружен ноутбук с большим количеством записей экстремальной езды на мотоциклах.

После ознакомления с материалами, суд признал Кэмпиона виновным по пяти эпизодам опасного вождения, а также в пособничестве при сбыте краденых вещей. Зафиксированная на видео скорость мотоцикла — 304 километра в час — самая высокая из зафиксированных на британских дорогах.

Ранее мы писали, что американец Трэвис Пастрана, один из самых титулованных участников соревнований по мотофристайлу, совершил очередной рекорд. Пастрана мечтал обойти своего соотечественника каскадера Ивела Книвела. Тот еще в середине 1980-х перелетел на мотоцикле через 50 легковых машин. Чтобы побить этот рекорд, гонщик подставил еще два авто.

Напомним, Сеть взорвал китаец, перевозивший авто на мотоцикле.

Также мы писали, что российский гонщик "взлетел" на авто во время гонки в Бельгии. Автомобиль пролетел несколько десятков метров, после чего приземлился за пределами трассы.