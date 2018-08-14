Видеошок: гонка между Lamborghini и истребителем МиГ-29K

Представители Военно-морских сил Индии организовали гонку между истребителем МиГ-29K и суперкаром Lamborghini Hurcan Performante. Заезд, который стал частью промоакции в поддержку службы в ВМС, состоялся на взлетно-посадочной полосе международного аэропорта Даболим, Гоа. Видео опубликовано в твиттере пользователем Aviator Anil Choprа.

Полноприводный Lamborghini Huracan Performante укомплектован 5,2-литровым атмосферным двигателем V10, отдача которого составялет 640 лошадиных сил и 600 Нм крутящего момента. Агрегат сочетается с семиступенчатым "роботом" LDF. С места до "сотни" Huracan Performante способен разгоняться за 2,9 секунды. Максимальная скорость суперкара составляет 335 километров в час.

Палубный истребитель МиГ-29К оснащен турбореактивным двигателем РД-33МК "Морская Оса" с увеличенной до девяти тысяч килограммов-сил форсажной тягой. Максимальная скорость самолета у земли составляет 1400 километров в час, на высоте — 2200 километров в час.

Напомним, на YouTube-канале DragTimes появился ролик, в котором продемонстрированы несколько дрэг-заездов с участием 840-сильного Dodge Demon и 602-сильного Lamborghini Huracan LP610−4.

Также напомним, что авторы YouTube-канала Carfection организовали гонку между суперуниверсалом Audi RS6 Avant и спорткаром Ariel Atom 3.5R. Автомобили проехали стандартный отрезок в четверть мили (402 метра).

Напомним, пилоты Формулы-1 устроили в Азербайджане гонку на "Нивах". Гонка состоялась на территории археологического заповедника Гобустан, где расположены грязевые вулканы.