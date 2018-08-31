Видеошок: из конструктора Lego сделали Bugatti Chiron – и на нем можно ездить

Компания Lego построила полноразмерную копию гиперкара Bugatti Chiron со светящимися фарами, подвижным спойлером и работающим двигателем. На постройку модели ушло более миллиона деталей серии Lego Technic и 13 тысяч часов работы.

Над копией "Широна" работали дизайнеры Lego Technic и инженеры завода компании в чешском Кландо, где создают инсталляции для магазинов Lego и парков Legoland. Машина собрана из треугольных деталей, а в движение приводится благодаря моторам Lego Power Function. Всего в двигателе такого Chiron — 1 304 мотора и 4032 шестеренок. Отдача агрегата — 5,3 лошадиной силы и 93 Нм крутящего момента.

Во время испытаний на скоростном треке в коммуне Эра-Лессин, Германии, тест-пилот Bugatti Энди Уоллес смог разогнаться на Lego Chiron до 20 километров в час. По словам Уоллеса, с расстояния 20 метров копия гиперкара выглядит как настоящий автомобиль.

Напомним, ранее из кубиков Lego собрали полноразмерную копию Porsche 911. Большие кубики Lego были изготовлены компанией специально для этого проекта.

Ранее дебютировал полноразмерный макет болида Формулы-1, собранный из 349 911 кубиков Lego, копия суперкара McLaren 720S из 280 тысяч кубиков и пятиметровый Бэтмобиль, который весит 770 килограммов. На его постройку ушло 344 кубика Lego и 1833 часа работы.

Напомним, в Израиле поставили самую высокую башню из Lego.

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