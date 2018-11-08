Видеошок: как уничтожить машину на автомойке

Сегодня, 06:24

Peugeot 206 "сполоснули" под давлением 3000 бар


Видео: SpotOnStudios.dk

В любом деле, как известно, главное – не переусердствовать. Даже банальная мойка машины может закончиться фатально, если в человеческом сознании отсутствует чувство меры. Это доказали энтузиасты SpotOnStudios, проведя следственный эксперимент.

Так, Peugeot 206 отправили на полигон, где машину "сполоснули" под давлением 3000 бар. Как говорится, "заставь эксперта богу молиться": рассеченные шины, битые окна и всевозможные повреждения кузова — в наличии.

Напомним, камеры наблюдения одной из автомойек в Краснодаре (Россия) зафиксировали скандал импульсивной блондинки и мужчины, моющего иномарку. Видео курьезного инцидента появилось в сети и сразу стало популярным.

На кадрах видно, как блондинка подходит к мужчине, который чистит автомобиль, и начинает ему что-то эмоционально объяснять, активно жестикулируя. Мужчина практически не реагирует на происходящее и продолжает мыть машину. Однако в какой-то момент он выходит из себя и внезапно поливает девушку ледяной водой из шланга.

Также читайте, как нас обманывают на автомойках.
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Источник:

auto.ria.com

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