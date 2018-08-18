Видеошок: первая поездка на BMW X1 для женщины закончилась аварией

Сегодня, 05:12

Жительница Гуанчжоу въехала на кроссовере в шоу-рум дилера


На юге Китая в городе Гуанчжоу покупательница BMW X1 во время тест-драйва не справилась с управлением и въехала на кроссовере в шоу-рум дилерского центра. Автомобиль пробил стеклянные двери и врезался в стену. Во время инцидента никто не пострадал.

По предварительной информации, женщина перепутала педали и вместо тормоза резко нажала газ. Она уже признала свою вину и согласилась возместить материальный ущерб, сумму которого еще предстоит подсчитать страховой компании.

Ранее мы писали, что семнадцатилетняя девушка из Монтичелло, штат Миннесота, во время сдачи экзамена по вождению протаранила здание, в котором располагалась экзаменационная комиссия

А полицейские округа Линкольн, штат Небраска, дважды оштрафовали владелицу Ford Mustang за превышение скорости. Причем второе нарушение жительница Айовы Чонтл Уилсон совершила сразу же после того, как отъехала от патрульной машины. 

Напомним, в Сети набирает видео, а котором девушка "сразилась в неравном бою" со шлагбаумом

Также мы писали, что видео женской драки на дороге стало хитом Интернета.
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