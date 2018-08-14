Видеошок: пятидесятилетний автомобиль установил рекорд скорости в 722 км/ч

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Средний результат и стал рекордом в своей категории

Видеошок: пятидесятилетний автомобиль установил рекорд скорости в 722 км/ч

На Неделе скорости, проводимой на высохшем соляном озере в Бонневилле, 50-летний автомобиль под названием Challenger 2 установил рекорд скорости в категории машин с атмосферными поршневыми двигателями. После двух заездов средняя скорость "Челленджера" составила 722,2 километра в час.

История автомобиля под названием Challenger началась в 1960 году, когда его разработчик, гонщик и создатель хот-родов Мики Томпсон, разогнался в Бонневилле до 644 километров в час. Однако тогда он не смог завершить второй заезд из-за технических неисправностей, и его рекорд не засчитали.

К 1968 году Томпсон построил Challenger 2, но из-за погодных условий заезды на скорость в Бонневиле отменили. В 1988 году Мики Томпсон и его жена были убиты в собственном доме, а их сын Дэнни законсервировал проект и долгое время не возвращался к идее установления рекорда скорости.

Два года назад Дэнни Томпсон вновь начал работу над Challenger 2, доработав машину. Суммарная мощность двух "восьмерок" HEMI возросла с 1800 до 2500 сил, а в переднем обтекателе появился бак на 113 литров нитрометана.

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В 2016-м этот автомобиль смог набрать 654,6 километра в час. В этом году на Неделе скорости в Бонневилле в первой попытке Challenger 2 разогнался до 718,7 километра в час, а во второй – до 725,6 километра в час. Средний результат и стал рекордом в своей категории.

Ранее мы писали, что битанец на украденном мотоцикле установил рекорд скорости.

Также напомним, что американец Трэвис Пастрана, один из самых титулованных участников соревнований по мотофристайлу, совершил очередной рекорд. Пастрана мечтал обойти своего соотечественника каскадера Ивела Книвела. Тот еще в середине 1980-х перелетел на мотоцикле через 50 легковых машин. Чтобы побить этот рекорд, гонщик подставил еще два авто.

А российский гонщик "взлетел" на авто во время гонки в Бельгии. Автомобиль пролетел несколько десятков метров, после чего приземлился за пределами трассы.
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