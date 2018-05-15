Видеошок: Tesla Model X отбуксировал пассажирский Boeing

Австралийская авиакомпания Qantas разместила на своем YouTube-канале ролик, на котором электрокроссовер Tesla Model X P100D буксирует пассажирский лайнер Boeing 787-9 Dreamliner. Видео снято на рулежной дорожке аэропорта Мельбурна.

Электрокар Tesla Model X P100D оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью 773 лошадиные силы и 967 Нм крутящего момента. Питаются они от блока аккумуляторов емкостью 100 киловатт-часов. Масса машины составляет 2468 килограммов.

Максимальная масса Boeing 787-9 Dreamliner — 193 тонны, пустой лайнер весит 126 тонн. На борт самолет может принять до 290 пассажиров и 126 тысяч литров топлива. Максимальная скорость лайнера — 956 километров в час.

Ранее глава Tesla Илон Маск в ответ на вопрос, груз какой массы может буксировать кроссовер разместил в своем твиттере видео, где Model X вытащила из тоннеля груженные породой вагонетки, масса которых составляет 113,4 тонны.

Напомним, Tesla Model X отбуксировала 43-тонный грузовик.

Также мы писали, что на заснеженной дороге кроссовер "Тесла" смог отбуксировать застрявший грузовик. И это при том, что по паспорту машина может тянуть груз массой чуть больше 2,2 тонн.

Как сообщалось, Министерство инфраструктуры Украины разрабатывает проект создания сети скоростных зарядных станций для электромобилей. Уже прошли обсуждения на межминистерском уровне и получено предварительное одобрение ряда центральных органов власти. В целом по Украине насчитывается около 400 устройств для зарядки электромобилей.

Видео с YouTube-канала Qantas