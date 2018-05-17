Видеошок: универсал Audi RS6 против спорткара Ariel Atom

Сегодня, 04:58

С места до 100 километров в час спорткар разгоняется за 2,7 секунды, а универсал за 3,9 секунды


Авторы YouTube-канала Carfection организовали гонку между суперуниверсалом Audi RS6 Avant и спорткаром Ariel Atom 3.5R. Автомобили проехали стандартный отрезок в четверть мили (402 метра).

Универсал Audi RS6 Avant укомплектован четырехлитровым твин-турбо двигателем V8, который выдает 560 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента. Агрегат работает в паре с восьмиступенчатым "автоматом" и полным приводом quattro. До первой "сотни" RS6 Avant разгоняется за 3,9 секунды. Максимальная скорость — 305 километров в час.

Ariel Atom 3.5R приводит в движение двухлитровая "четверка" Honda, оснащенная компрессором. Отдача агрегата — 350 лошадиных сил и 330 Нм момента. С места до 100 километров в час спорткар разгоняется за 2,7 секунды. Максимальная скорость Atom 3.5R составляет 250 километров в час.

Напомним, пилоты Формулы-1 устроили в Азербайджане гонку на "Нивах"Гонка состоялась на территории археологического заповедника Гобустан, где расположены грязевые вулканы. 

Также мы писали, что команда Techeetah, участвующая в чемпионате на полностью электрических болидах Формула Е, выставила свой автомобиль на гонку против гепарда

Кроме того, смотрите захватывающее видео, как Honda устроила гонку с призраком.

Видео: Carfection
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