Видеошок: в США копы устроили гонку с Lamborghini

Соблазну устроить гонку на шоссе с суперкаром подвержены многие. И полицейские – не исключение. Во всяком случае такой вывод можно сделать, глядя на данный ролик.

На нем запечатлено, как сотрудники шоссейной полиции американского штата Флорида на служебном Dodge Charger вступили в дрэговую гонку с Lamborghini Aventador на обычной трассе.

Видео не осталось без внимания начальства "копов" – департамент инициировал внутренне расследование.

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Автор ролика Дэниел Блэк считает действия полицейских неправильными. "Сколько раз полицейские останавливали водителей за превышение скорости на пять миль в час, а сами устраивают гонки с Lamborghini", – отметил он.

Ранее мы сообщали, что в Киеве водитель, удирая от полиции, протаранил шесть авто.

Также мы показывали, как японский полицейский догнал Lamborghini на велосипеде и оштрафовал.

А литовские полицейские остановили велосипедиста на скорости 90 км/ч.

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