Видеошок: в Tesla не смогли перевернуть кроссовер Model X

Модель стала первым автомобилем категории SUV, получившим пять звезд во всех краш-тестах

В Сети появилось видео с внутренних испытаний электрического кроссовера Tesla Model X. На ролике, опубликованном изданием Electrek, видно, как специалисты компании безуспешно пытаются перевернуть вседорожник.

В прошлом году Tesla Model X назвали самым безопасным кроссовером, когда-либо протестированным Национальным управлением безопасностью движения на трассах США (NHTSA). Модель стала первым автомобилем категории SUV, получившим пять звезд во всех краш-тестах.

При этом риск опрокидывания транспортного средства при потере контроля специалисты NHTSA оценили в 9,30 процента. Например, для Lexus RX этот показатель составляет 16,4 процента.

Ранее австралийская авиакомпания Qantas разместила на своем YouTube-канале ролик, на котором электрокроссовер Tesla Model X P100D буксирует пассажирский лайнер Boeing 787-9 Dreamliner. Видео снято на рулежной дорожке аэропорта Мельбурна.

Напомним, Tesla Model X отбуксировала 43-тонный грузовик.

Также мы писали, что на заснеженной дороге кроссовер "Тесла" смог отбуксировать застрявший грузовик. И это при том, что по паспорту машина может тянуть груз массой чуть больше 2,2 тонн.

Как сообщалось, Министерство инфраструктуры Украины разрабатывает проект создания сети скоростных зарядных станций для электромобилей. Уже прошли обсуждения на межминистерском уровне и получено предварительное одобрение ряда центральных органов власти. В целом по Украине насчитывается около 400 устройств для зарядки электромобилей.