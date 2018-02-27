Видеошок: "внедорожный монстр" Mercedes испытали на бездорожье

На видео, которое снял популярный немецкий ведущий Маттиас Мальмеди, можно оценить все способности этого автомобиля

Стандартный Mercedes E-Class All-Terrain хоть и относится к универсалам повышенной проходимости, но его внедорожный способности не особо впечатлял: с максимальным клиренсом 178 мм можно ездить по проселочным дорогам, но речи о серьезных преградах быть не могло.

Поэтому компания создали версию E-Class All-Terrain 4×4². Инженеры компании, пожалуй, даже перестарались. Они сделали из обычного легкового автомобиля настоящего внедорожного монстра.

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Основным ключом к внедорожному успеху стали портальные мосты, заменившие обычную ходовую "ешки". Они позволили колоссально увеличить клиренс – до показателя свыше 400 мм.

Кроме того, на 20 см расширили колею машины, а в колесных арках прописались огромные колеса с "зубастыми" внедорожными шинами.

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На видео, которое снял популярный немецкий ведущий Маттиас Мальмеди, можно оценить все способности этого автомобиля.

К сожалению, Mercedes E-Class All-Terrain 4×4² – не серийный экземпляр. Он построен в единственном экземпляре по желанию инженера компании Юргена Эберле.

Ранее сообщалось, что шестиколесный Гелендваген от украинских мастеров испытали на бездорожье.

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