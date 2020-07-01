"Видят" не только превышение скорости: в Киеве тестируют улучшенные камеры

В Киеве начали тестировать улучшенную систему автоматической фото и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает пресс-служба ведомства.

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"Сейчас в Киеве мы отрабатываем фиксацию таких правонарушений как: проезд полосой общественного транспорта, фиксация нарушений стоянки, выезд на встречную полосу движения и проезд по пешеходным дорожкам", – сказал он.

По словам Геращенко, уже в этом году за счет госбюджета планируется закупить 300 видеокамер для использования на дорогах Украины.

"В течение следующих двух лет по всей стране заработает тысяча таких камер. Основная задача которых – дисциплинировать водителей, потому что за прошлый год в Украине погибло более 3000 человек", - сказал Антон Геращенко.

Представитель МВД добавил, что с 1 июня, то есть за месяц работы, камеры зафиксировали тысячи нарушений. Водителям разослали уведомления о штрафа, после чего количество нарушений снизилось более чем в 4,5 раза.

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"Сейчас было направлено 398 410 постановлений о превышении скорости. На сегодня оплачено – 219 тысяч штрафов на сумму более 31 млн гривен. Эти деньги будут направлены на оплату услуг "Укрпочты", на оплату печати бланков, а остальные средства будут направлены в бюджет для расходов на восстановление транспортной инфраструктуры. Если в течение 10 дней нарушитель оплачивает штраф, то сумма составляет 127 гривен, если водитель не оплатит в течение этого времени, то штраф составит 250 гривен. В случае, если превышение скорости составляет больше на 50 километров в час, по сравнению с установленным, то сумма штрафа – 510 гривен", - отметил он.

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В то же время заместитель министра отметил, что МВД инициирует увеличение суммы штрафа для систематических нарушителей.

"Мы планируем в сентябре предложить депутатам Верховной рады поднять сумму штрафа для тех, кто систематически превышает скорость более чем на 50 километров в час. Предлагаем, чтобы этот штраф составлял 3400 гривен", - добавил он.

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Антон Геращенко отметил, что уклоняться от системы фиксации с помощью сокрытия номерного знака за счет пленки не получится – нарушители все равно будут отвечать перед законом. Он отметил, что в дальнейших планах МВД расширить работу системы фиксации нарушений ПДД по всей Украине.

"Мы разослали мэрам городов предложения по расположению камер фиксации в тех местах, которые они считают особенно аварийными", – отметил он.

Месяц работы системы автоматической фиксации нарушений ПДД Видео: Пресс-служба МВД

Напомним, на территории Киева и области было поставлено 50 камер автоматической фиксации нарушений ПДД.

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