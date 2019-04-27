Владельцев "евроблях" ждут драконовские штрафы и конфискация авто

Не все владельцы автомобилей на еврономерах решили легализовать свои машины

Владельцев автомобилей на иностранной регистрацией ждут штрафы и конфискации машин. Уже с 25 мая в полную силу заработает закон о растаможке "евроблях". При этом многие водители не намерены платить. "Сегодня" выясняли, как будут ловить и наказывать нарушителей.

Владельцы "евроблях" торопились растаможить свои машины до 22 февраля, дня окончания льготного режима.

"На сегодняшний день нагрузка уже не такая большая, как была месяц или полтора назад", – констатирует руководитель территориального Сервисного центра Николай Рудик.

Впрочем, регистрировать транспорт захотели не все автовладельцы. Например, Павел Крамбет купил два автомобиля из Европы. Но ни один из них так и не растаможил.

"Эта машина стоит 1500-2000 евро. А чтобы ее тут растаможить, надо 3500 евро. Это практически в два раза дороже", – сетует Павел.

С 25 мая Павла и других владельцев транспорта на еврономерах ждут наказания. Согласно новому закону, владельцы авто на иностранной регистрации не могут передавать их другим, работать в такси, а за превышения срока пребывания в стране их ждет штраф или конфискация автомобиля. Сумма штрафа зависит от длительности просрочки и колеблется от 8,5 до 170 тысяч гривен.

Ловить нарушителей будут правоохранители. Они уже получили право останавливать иностранные автомобили для проверки законности их пребывания в Украине.

"Будет сделан автоматический электронный обмен информацией с таможенными органами, с пограничной службой", – говорит заместитель руководителя патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий.

Единственная возможность избежать штрафов, не регистрируя авто в Украине, – до 25 мая вывезти машину за границу и вернуться уже без нее.

Напомним, автоэксперты говорят, что "евробляхи" уже массово сдают на запчасти. Тем временем украинцы покупают все больше новых автомобилей.

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