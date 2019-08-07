Владельцев нерастаможенных "евроблях" начнут штрафовать

Авто на еврономерах будут останавливать для проверки, а в случае неуплаты штрафов забирать на штрафплощадку

Фото: Иван Орищенко

Владельцев "евроблях", незаконно находящихся в Украине, вскоре начнут штрафовать. Льготный период для собственников авто на еврономерах, когда легализовать машины можно было со скидкой, истек еще в феврале 2019 года. Тогда водителям дали время на растаможку до 24 мая, позже срок перенесли на 24 августа. После этой даты начнут действовать санкции.

За превышение сроков пребывания на территории Украины от 10 до 20 суток нужно будет уплатить 17 тыс. грн. За срок от 20 до 30 суток – 85 тыс. грн. Если же автомобиль задержался более чем на месяц, тогда необходимо заплатить 170 тыс. грн, или водителя ожидает конфискация автомобиля.

"Во время льготного периода растаможили примерно 200 тыс. авто, это 25% тех, которые реально есть на сегодняшний день", – говорит автоэксперт Сергей Ключук.

Те же, кто остался на "евробляхах", вскоре попадут под пристальное внимание правоохранителей. Их будут останавливать для проверки условий ввоза и в случае нарушений выписывать штрафы. На уплату будут выделять неделю-две. Если остановят повторно, оштрафуют на более крупную сумму. Или доставят авто на штрафплощадку, где за его пребывание тоже придется платить.

Владельцы "евроблях" при этом будут оказывать сопротивление, уверен автоэксперт Сергей Суховский.

"Сложнее это будет сделать в столице и в крупных городах, и проще – на окраинах. Потому что в крупных городах больше юридически подкованных людей, у которых есть знакомые, которые могут помочь с юридической практикой" – отмечает Суховский.

В то же время, по данным эксперта, именно во время льготного периода украинцы дополнительно ввезли более 130 тыс. "евроблях", чтобы растаможить их на выгодных условиях. Такой поток старых европейских машин изрядно ударил и по официальным импортерам, продающих новые иномарки.

"После пяти-восьми лет эксплуатации немец продает авто, так как ремонт в Германии дорогой, плюс экологический сбор со страховкой на старое авто дороже. А если некому продать, то немец и дальше будет ездить и не будет покупать новое. Поэтому лобби ЕС в Украине и лоббирует принятие таких законов, чтобы превратить Украину в страну-потребителя секонд-хэнда из ЕС", – считает председатель Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров Олег Назаренко.

Согласно данным Государственной фискальной службы, нерастаможенными в Украине осталось менее 430 тыс. "евроблях". Всего с начала льготного периода украинцы успели легализовать свыше 200 тыс. автомобилей с иностранной регистрацией. А после растаможили еще 20 тыс.

Напомним, машины, находящиеся в Украине, – едва ли не самые старые в мире. Средний возраст авто – около 16 лет.

Как сообщалось, ранее правительство Украины запретило импорт автомобилей из России, однако вступление этого эмбарго в силу отсрочили до конца 2019 года. При этом, как отмечают автодилеры, возникли серьезные проблемы с закупкой автозапчастей. По словам специалистов, теперь импортерам нужно доказывать, что они ввозят запчасти не из РФ. А предоставление сертификатов происхождения создает серьезные затруднения.

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