Владельцы "евроблях" договорились с властью: что известно

Собственников авто на еврономерах обещают не штрафовать с 1 января

/ Фото: Виталий Лазебник

После того, как Верховная Рада отсрочила штрафы для "евробляхеров", 20 декабря прошло совещание с участием премьер-министра Алексея Гончарука, министра внутренних дел Арсена Авакова, министра инфраструктуры Владислава Криклия, председателя общественной организации "АвтоЕвроСила" Олега Ярошевича и представителей полиции. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел (МВД).

Владельцы нерастаможенных авто на иностранных номерах (т.н. "евроблях") перед этим устроили акцию под стенами правительства. Они требовали рассмотреть два законопроекта, один из которых вводит новые правила растаможки автомобилей, а второй – приостанавливает штрафы за нерастаможку. По нынешним правилам отсрочка продлится до 1 января 2020 года.

Читайте также: Растаможка "евроблях": в Украине запустили онлайн-калькулятор

Реклама

"Кабинет министров пообещал рассмотреть эти два законопроекта сразу на первом заседании в новом году – 14 января. А после заседания правительства этот вопрос в течение месяца урегулируется в Верховной Раде. Благодаря принятию этих двух законов, владельцы автомобилей на европейских номерах смогут законным путем и доступно растаможить и перерегистрировать авто", – сообщили в МВД.

До принятия новых законов полиция штрафовать не будет, заверили в МВД.

Напомним, ранее женщина обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой урегулировать вопрос с растаможкой автомобилей на еврономерах и показательно сожгла свою машину из-за угрозы большого штрафа:

Видео: YouTube/Зеленый Пес

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама