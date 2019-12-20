Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,37
25,98

Владельцы "евроблях" договорились с властью: что известно

20 декабря, 17:11

Собственников авто на еврономерах обещают не штрафовать с 1 января

/ Фото: Виталий Лазебник

После того, как Верховная Рада отсрочила штрафы для "евробляхеров", 20 декабря прошло совещание с участием премьер-министра Алексея Гончарука, министра внутренних дел Арсена Авакова, министра инфраструктуры Владислава Криклия, председателя общественной организации "АвтоЕвроСила" Олега Ярошевича и представителей полиции. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел (МВД).

Владельцы нерастаможенных авто на иностранных номерах (т.н. "евроблях") перед этим устроили акцию под стенами правительства. Они требовали рассмотреть два законопроекта, один из которых вводит новые правила растаможки автомобилей, а второй – приостанавливает штрафы за нерастаможку. По нынешним правилам отсрочка продлится до 1 января 2020 года.

Читайте также: Растаможка "евроблях": в Украине запустили онлайн-калькулятор

Реклама

"Кабинет министров пообещал рассмотреть эти два законопроекта сразу на первом заседании в новом году – 14 января. А после заседания правительства этот вопрос в течение месяца урегулируется в Верховной Раде. Благодаря принятию этих двух законов, владельцы автомобилей на европейских номерах смогут законным путем и доступно растаможить и перерегистрировать авто", – сообщили в МВД.

В тренде
5 гривен стали монетой, а купюра 50 гривен сменила дизайн: фото

До принятия новых законов полиция штрафовать не будет, заверили в МВД.

Напомним, ранее женщина обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой урегулировать вопрос с растаможкой автомобилей на еврономерах и показательно сожгла свою машину из-за угрозы большого штрафа:

Видео: YouTube/Зеленый Пес

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

авто штрафы растаможка евробляхи евробляхеры растаможка авто

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украина перейдет на электрокары до 2030 года: Рада готовит новый закон
Украина перейдет на электрокары до 2030 года: Рада готовит новый законАвто
На топливном рынке Украины грядет революция: чем хотят заправлять машины
На топливном рынке Украины грядет революция: чем хотят заправлять машиныАвто
Цены на бензин в Украине обвалились: как долго это продолжится
Цены на бензин в Украине обвалились: как долго это продолжитсяАвто
Гончарук рассказал, где в Украине уже с января заработает фотофиксация нарушений на дорогах
Гончарук рассказал, где в Украине уже с января заработает фотофиксация нарушений на дорогахАвто
Рада окончательно отсрочила штрафы для
Рада окончательно отсрочила штрафы для "евробляхеров"Авто
Женщина записала обращение к Зеленскому и сожгла автомобиль: видео
Женщина записала обращение к Зеленскому и сожгла автомобиль: видеоУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...