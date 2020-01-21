Владельцы евроблях встревожены: полиция взялась за водителей

/ Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

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Водители евроблях жалуются, что правоохранители начали проверять авто на иностранных номерах. Проверяют в специальной базе по номеру автомобиля – это база обмена информацией с фискальной и таможенной службами. Если автомобиль находится в Украине с нарушением таможенных законов, то это отобразится в базе, говорится в авторской статье на сайте "Сегодня".

Когда авто на иностранных номерах пересекает границу, информация о транспортном средстве передается в полицию. Правоохранители могут проверить машину по базе на нарушение правовых оснований нахождения автомобиля, поясняет юрист по таможенному праву Ольга Николаенко. Но штрафовать полицейские не имеют права.

"Протокол полицейские составлять не могут. Но они могут вызвать на место представителей таможни. Если проводятся рейды, то в группу по выявлению правонарушений могут входить работники таможни. Таможенники потом сами составляют протокол – полиция не имеет права штрафовать таких водителей", – поясняет юрист.

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Пока массовых проверок нет, а система только тестируется. Перед Новым годом в МВД заявили, что полиция не будет останавливать авто на еврономерах, пока Рада не примет изменения к закону. Такого компромисса достигли в правительстве с общественной организации "АвтоЕвроСила". Внести изменения в закон должны были сразу после новогодних праздников. Теперь же о сроках вообще не говорят.

Вместе с тем, новые штрафы и санкции уже действуют. При пересечении границы водителя евробляхи могут оштрафовать, а авто конфисковать.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Полиция начала тестировать базу евроблях: будут ли штрафовать" .

Напомним, ранее сообщалось об украинке, которая обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой урегулировать вопрос с растаможкой автомобилей на еврономерах и показательно сожгла свою машину из-за угрозы большого штрафа.

Відео: YouTube/Зеленый Пес

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