Владельцы электрокаров получат быструю подзарядку на 500 км в дополнение к домашней станции

YASNO для владельцев электромобилей стремится сделать более доступной зарядную инфраструктуру в жилом секторе, городе и на трассах

В течение февраля электромобилисты, приобретая в YASNO домашнюю зарядную станцию, смогут дополнительно зарядить свое авто в сети YASNO E-mobility на 100 кВт∙ч. В зависимости от модели авто, характеристик его батареи, режима езды и погодных условий, такого заряда может хватить на 500 км пробега.

Акция* будет действовать до 29 февраля 2020 года. С ее условиями можно ознакомиться на сайте YASNO.

Чтобы воспользоваться акцией, достаточно приобрести в YASNO безопасное и качественное зарядное оборудование ABB или Schneider Electric мощностью от 4,5 до 22 кВт. Дополнительно для частных домов в Киеве и Киевской области предоставляется услуга установки "под ключ" зарядной станции и двузонного счетчика с ночным тарифом. Каждый проект рассматривается и просчитывается индивидуально.

"Большинство владельцев электромобилей хотят заряжаться дома. Мы предоставляем им такую возможность. Это не только удобно, но и экономично: с двузонным счетчиком можно экономить до 50% на подзарядке ночью. А для питания электрокара во время путешествия — в феврале дарим участникам акции быструю зарядку в сети YASNO E-mobility", — рассказал руководитель направления YASNO E-mobility Игорь Ковалев.

23 быстрые зарядные станции сети YASNO E-mobility расположены в Киеве и на трассах в направлении Львова, Одессы и Полтавы. Быстрые станции мощностью 50 кВт позволяют зарядить батарею электрокара за 20-40 минут, пока водитель отдыхает. Это позволяет существенно сократить время в пути из одного города в другой.

* Детальнее с условиями акции можно ознакомиться на сайте yasno.com.ua/ev или по телефону (044) 581 93 06.

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