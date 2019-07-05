Водителей ждет подорожание бензина: эксперт рассказал о ценах

В ближайшие месяцы АЗС немного поднимут расценки, считает специалист

Фото: Григорий Салай, Сегодня

Несмотря на то, что АЗС снизили цены на топливо, в третьем квартале водителей ждет небольшое подорожание бензина. Такой консесус-прогноз составили новости "Сегодня" по результатам опроса экспертов

Так, средняя цена за литр составит 30,5 грн. Но возможен рост до 31 грн к концу периода, то есть к сентябрю, уточнил руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

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"В условиях мягкой девальвации и стабилизации цен на нефть марки Brent на уровне 65-70 долларов за баррель стоимость бензина может составить 31 грн/л к концу квартала, — отметил Шевчишин. — Газ, по импорту — 235 долларов за 1000 куб. м, так как на рынке газа наблюдается продолжительное снижение цен, которое должно завершиться в III квартале в связи с началом закупки газа в хранилища".

Подробнее о том, что ждет украинцев в ближайшие месяцы, читайте на сайте "Сегодня" в материале "Экономический прогноз на третий квартал 2019 года: какими будут курс доллара и цены".

Напомним, украинские водители говорят, что из-за удешевления топлива ожидают падения цен и на другие услуги:

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