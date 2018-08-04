Volkswagen планирует выпуск спортивных электрокаров
Перед разработчиками R-версии электрокара будет стоять задача соблюсти баланс между производительностью, запасом хода и удобством в повседневном использовании
Спортивное подразделение Volkswagen рассматривает возможность выпуска "заряженного" электрокара. Его построят на базе модели из I.D.-линейки: вероятно, это будет хэтчбек I.D. или кроссовер I.D. Crozz. Об этом в интервью издания Autocar рассказал глава Volkswagen R Йост Капито.
"Если мы выпустим R-версию электромобиля, — сказал Капито — то это будет настоящая R модель, или все усилия будут напрасны".
По словам топ-менеджера, модель спортивного электрокара пока существует лишь в виде идеи: электрические технологии настолько быстро эволюционируют, что в компании даже не готовы назвать приблизительный срок ее выпуска.
Перед разработчиками R-версии электрокара будет стоять задача соблюсти баланс между производительностью, запасом хода и удобством в повседневном использовании. Именно он будет определять какая модель ляжет в основу "заряженного" электромобиля.
Одной из причин почему спортивное подразделение Volkswagen обратило внимание на электрокары стала победа марки в скоростном подъеме на гору Пайкс Пик. 680-сильный электрический спортпрототип I.D. R проехал почти 20-километровую трассу Пайкс Пика за 7 минут 57,148 секунды, улучшив на 16 секунд время Себастьена Леба и Peugeot 208 T16.
Ранее мы писали, что появились первые фото массового электрокара Volkswagen.
Напомним, Volkswagen поменяет логотип, чтобы перестать быть "слишком немецким".
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