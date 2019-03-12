Volkswagen полностью откажется от бензина и дизеля

В компании анонсировали радикальные изменения

Фото: AFP

Volkswagen полностью откажется от бензина и дизеля //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/7c7/aa2/5c87c7aa24628.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/7c7/aa2/5c87c7aa24628.jpg 2019-03-12T16:53:04+02:00 Авто В компании анонсировали радикальные изменения

Автомобилестроительный концерн Volkswagen (Германия) намерен выпустить 22 миллиона электромобилей за 10 лет и в перспективе полностью отказаться от ископаемого топлива.

В производство электромобилей концерн планирует инвестировать 44 млрд евро до конца 2023 года. Число моделей на электрической тяге компания хочет увеличить до 70 к концу 2028 года. Ранее считалось, что все бренды группы за этот период произведут 15 млн электромобилей 50 различных моделей.

Также в планах компании — полный отказ от ископаемого топлива. К 2050 году группа компаний рассчитывает достичь углеродной нейтральности.

"Volkswagen радикально изменится. Мы берем на себя ответственность в отношении ведущих тенденций будущего, в особенности в связи с защитой климата", - заявил гендиректор Volkswagen Герберт Дисс.

Осенью 2018 года Volkswagen объявил о намерении инвестировать 30 млрд евро в развитие электромобилей до 2022 года. А затем нарастил объем планируемых капиталовложений до 44 млрд евро до конца 2023 года. Одной из самых сложных задач на этот период будет сохранение рентабельности на фоне высоких затрат, торможения экономики и торговых споров США с Китаем и другими странами.

В марте 2019 года руководство компании подтвердило прогноз роста выручки на 2019 год на уровне до 5%, несмотря на ослабление подъема на авторынках по всему миру. Рентабельность в этом году, как ожидается, останется в диапазоне от 6,5% до 7,5% выручки.

Из 70 новых моделей группа компаний пока представила лишь две — Audi E-Tron, показанный на Женевском автосалоне, и Porsche Taycan. Массовое производство обеих начнется с 2019 года. Volkswagen сообщила, что предварительные заказы для каждой новой модели уже превысили 20 тыс. электромобилей. В качестве стратегических партнеров в сфере производства аккумуляторов и компонентов для них выбраны LG Chem, SKI, CATL и Samsung.

Напомним, недавно также были представлены первые тизеры концептуального Volkswagen I.D. Vision. Предполагается, что этот электрокар Volkswagen сможет передвигаться исключительно в беспилотном режиме.

Как известно, электромобили становятся все популярнее по всему миру, и Украине не стала исключением. Недавно стало известно, что украинские предприятия стали "пересаживаться" на электрокары:

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