Volkswagen полностью откажется от бензина и дизеля
В компании анонсировали радикальные изменения
Автомобилестроительный концерн Volkswagen (Германия) намерен выпустить 22 миллиона электромобилей за 10 лет и в перспективе полностью отказаться от ископаемого топлива.
В производство электромобилей концерн планирует инвестировать 44 млрд евро до конца 2023 года. Число моделей на электрической тяге компания хочет увеличить до 70 к концу 2028 года. Ранее считалось, что все бренды группы за этот период произведут 15 млн электромобилей 50 различных моделей.
Также в планах компании — полный отказ от ископаемого топлива. К 2050 году группа компаний рассчитывает достичь углеродной нейтральности.
"Volkswagen радикально изменится. Мы берем на себя ответственность в отношении ведущих тенденций будущего, в особенности в связи с защитой климата", - заявил гендиректор Volkswagen Герберт Дисс.
Осенью 2018 года Volkswagen объявил о намерении инвестировать 30 млрд евро в развитие электромобилей до 2022 года. А затем нарастил объем планируемых капиталовложений до 44 млрд евро до конца 2023 года. Одной из самых сложных задач на этот период будет сохранение рентабельности на фоне высоких затрат, торможения экономики и торговых споров США с Китаем и другими странами.
В марте 2019 года руководство компании подтвердило прогноз роста выручки на 2019 год на уровне до 5%, несмотря на ослабление подъема на авторынках по всему миру. Рентабельность в этом году, как ожидается, останется в диапазоне от 6,5% до 7,5% выручки.
Из 70 новых моделей группа компаний пока представила лишь две — Audi E-Tron, показанный на Женевском автосалоне, и Porsche Taycan. Массовое производство обеих начнется с 2019 года. Volkswagen сообщила, что предварительные заказы для каждой новой модели уже превысили 20 тыс. электромобилей. В качестве стратегических партнеров в сфере производства аккумуляторов и компонентов для них выбраны LG Chem, SKI, CATL и Samsung.
Напомним, недавно также были представлены первые тизеры концептуального Volkswagen I.D. Vision. Предполагается, что этот электрокар Volkswagen сможет передвигаться исключительно в беспилотном режиме.
Как известно, электромобили становятся все популярнее по всему миру, и Украине не стала исключением. Недавно стало известно, что украинские предприятия стали "пересаживаться" на электрокары:
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Volkswagen полностью откажется от бензина и дизеля". Другие Автоновости смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Volkswagen, Daimler и BMW грозят миллиардные штрафы – СМИ
ЕК может в ближайшее время наложить на каждый из концернов штраф до 1 млрд евро
Илон Маск разработал электромобиль "для бедных"
Электромобиль Tesla Model 3 доступен только в черном цвете и обладает скромными характеристиками