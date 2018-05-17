Volvo откажется от дизелей

По планам, к 2025 году половина выпускаемых Volvo машин будет электромобилями

Компания Volvo планирует постепенно отказаться от дизелей. Седан S60 третьего поколения, который представят в ближайшие недели, не будет оснащаться двигателями на "тяжелом топливе". Предлагаться будут исключительно бензиновые и гибридные бензо-электрические силовые установки. В следующем году появится вариант с "мягким гибридом".

Глава компании Хакан Самуэльссон уже говорил, что Volvo Cars отказывается от разработки новых дизельных двигателей: приведение таких моторов к современным нормам выбросов углекислого газа оказывается слишком дорогим.

Решение убрать дизели из линейки S60 Самуэльссон называет очередным шагом на пути к электрическому будущему: следующим станет отказ от бензиновых, а потом и гибридных силовых установок. Хотя и дизельные, и бензиновые двигатели семейства Drive-E появились недавно и остаются современными. Их разработали с нуля специально для моделей "новой волны" на платформах CMA и SPA. Серийно Volvo оснащаются ими с 2014 года.

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По планам, к 2025 году половина выпускаемых Volvo машин будет электромобилями. Все Volvo, выход которых запланирован на 2019 год, станут выпускаться в виде "мягких гибридов", подключаемых гибридов либо электромобилей.

Новый Volvo S60 построен на модульной платформе SPA (Scalable Product Architecture). Судя по новому Volvo V60 — его собрату c кузовом универсал, вышедшему в этом году — седан S60 получит две гибридные силовые установки: T6 мощностью 340 лошадиных сил и T8 мощностью 390 сил.

Кстати, сам Volvo V60 по-прежнему предлагается с двухлитровыми дизельными двигателями мощностью от 150 до 190 лошадиных сил, а гибридные версии пока не поступили в продажу.

Напомним, житель Швеции оснастил малолитражку Volvo PV544 образца 1960 года дизельным двигателем от военного мостоукладчика. Для этого Виктор Йонсон растянул шасси почти на шесть метров и поставил на него подвеску от тяжелого пикапа General Motors.

Ранее компания Volvo официально представила свой самый маленький кроссовер – XC40, который в модельном ряду шведского автопроизводителя расположится на ступень ниже XC60 и поборется за покупателей с BMW X1 и Audi Q3.

Также мы сообщали, что грузовое подразделение марки Volvo приступило к испытаниям беспилотного мусоровоза. Тесты проводятся совместно со шведской компанией Renova, занимающейся утилизацией отходов.