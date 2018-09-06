Volvo показала электрический беспилотник без руля и с защитным одеялом: фото

Сегодня, 06:43

Шведская марка представила автономный концепт-кар 360c


Фото: Volvo

Фото: Volvo

Фото: Volvo

Фото: Volvo

Компания Volvo представила автономный прототип 360c, который призван переосмыслить сценарии использования беспилотников и предоставить комфорт, сравнимый с каютой первого класса. В компании считают, что подобные автомобили в будущем могут стать заменой авиаперевозкам.

Volvo 360c — полностью электрический беспилотник, лишенный руля и педалей. В зависимости от задачи он может быть местом для сна, мобильным офисом, гостиной для семейных встреч или комнатой развлечений. Помимо этого, автомобиль может стать альтернативой внутренним авиарейсам, когда речь идет о расстояниях не более 300 километров.

Часто такие поездки занимают больше времени из-за чрезмерной загруженности маршрута, удаленности аэропорта от места жительства, необходимости в проверке службы безопасности, а также вероятных задержек.

На примере концепт-кара 360c шведский производитель также намерен продемонстрировать возможности новой системы универсальной коммуникации с другими участниками движения. Это набор звуков, цветов, визуальных эффектов и движения, комбинация которых используется для уведомления о действиях беспилотника.

Другой особенностью прототипа является защитное одеяло, которое работает как трехточечный ремень безопасности, но может подстраиваться под лежащего пассажира.

Информации о технической начинке прототипа Volvo 306c пока нет, о сроках запуска в серию речь также не идет. Вероятно, концепт-кар так и останется площадкой для демонстрации больше дизайнерских, чем технологических решений.

Накануне Volvo показала загадочный прототип с "плавником" и светодиодными "усиками". Концепт-кар может стать новым беспилотником шведской марки.

Также мы писали, что в Одессе нашли раритетный лимузин экс-президента Украины.

Ранее компания Volvo официально представила свой самый маленький кроссовер – XC40, который в модельном ряду шведского автопроизводителя расположится на ступень ниже XC60 и поборется за покупателей с BMW X1 и Audi Q3.
беспилотник, прототип, Volvo

Вы сейчас просматриваете новость "Volvo показала электрический беспилотник без руля и с защитным одеялом: фото". Другие Автоновости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Мотор

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Авто

Volvo показала загадочный прототип с "плавником" и светодиодными "усиками"

1 Сентября, 07:02

Концепт-кар может стать новым беспилотником шведской марки

Авто

В России представили прототип новой Lada 4x4: фото

30 Августа, 06:27

Автомобиль получил 21-дюймовые колеса, панорамную крышу, а также два больших "парящих" цифровых экрана для водителя и пассажира
Загрузка...

Авто

Роскошный Renault из будущего сфотографировали в Варшаве

29 Августа, 08:10

Компания готовится к презентации удивительного концепт-кара

Авто

Land Rover построил беспилотник с глазами

29 Августа, 05:22

Капсулу используют для имитации зрительного контакта между пешеходом и водителем
Загрузка...