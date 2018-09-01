Volvo показала загадочный прототип с "плавником" и светодиодными "усиками"

Компания Volvo опубликовала тизер концепт-кара, который, вероятно, расскажет о будущем беспилотных автомобилей шведской марки. Прототип, получивший название 360с, отличается необычным "плавником" и светодиодными "усиками", которые, очевидно, являются частью системы автономного управления.

Никакой дополнительной информации о концепт-каре пока нет. Однако в описании к ролику, размещенному на странице Volvo в Facebook, дается намек на то, что 360с будет беспилотником. Там говорится о том, что для пассажиров время, потраченное на путешествие, теперь можно будет провести с большей пользой.

Опубликованный ранее ролик под названием "The sound of #360c" может говорить о том, что прототип получит электрическую силовую установку, а звук будет синтезироваться бортовыми системами беспилотника.

В июне появилась информация о том, что Volvo XC90 следующего поколения получит продвинутую систему автономного управления. Внедорожник оснастят системой четвертого уровня автономности, способной самостоятельно перевозить "спящих пассажиров", но только по определенным дорогам.

Напомним, Volvo откажется от дизелей. По планам, к 2025 году половина выпускаемых Volvo машин будут электромобилями.

Также мы писали, что житель Швеции оснастил малолитражку Volvo PV544 образца 1960 года дизельным двигателем от военного мостоукладчика. Для этого Виктор Йонсон растянул шасси почти на шесть метров и поставил на него подвеску от тяжелого пикапа General Motors.

Ранее компания Volvo официально представила свой самый маленький кроссовер – XC40, который в модельном ряду шведского автопроизводителя расположится на ступень ниже XC60 и поборется за покупателей с BMW X1 и Audi Q3.