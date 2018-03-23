Вопрос "евроблях" в Украине Кабмин решит за месяц – Гройсман

Кабинет министров Украины готов в течение месяца урегулировать вопрос автомобилей с иностранной регистрацией, если Верховная Рада делегирует им такое право. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Я знаю, что вы очень тщательно занимаетесь этим вопросом в комитете, и мы готовы принимать участие для того, чтобы этот вопрос можно было урегулировать законодательством Украины", – обратился Гройсман к депутатам парламента.

Он отметил, что если Верховная Рада делегирует право урегулировать этот вопрос Кабмину, решение будет принято на протяжении месяца.

"Но если вопрос в том, что он должен быть урегулирован в рамках украинского парламента, то нужна позиция профильного комитета, в котором ведутся дискуссии с ассоциацией", – добавил премьер.

Напомним, решить проблему еврономеров и в целом вопрос доступности б/у автомобилей пытались не раз. Депутаты предлагали ввести месячные и годовые "таксы" за легальную езду на нерастаможенных авто, звучали предложения от активистов о "разовой налоговой амнистии".

Но ни один из вариантов так и не был реализован на практике. Одна из самых популярных идей последнего времени – решить проблему "еврономеров" по примеру Молдовы. Пока нет ни одного документа, который бы официально предусматривал введение этого сценария, но не исключено, что механизм будет применен в Украине.