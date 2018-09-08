Все осенние сюрпризы водителям: эвакуаторы и единый реестр медосмотров

Как в ЕС: штраф под стекло и вывоз

Самой свежей новостью для водителей стало решение Минздрава о запуске единого реестра медосмотров. Это не позволит при получении водительских прав или подтверждении профпригодности водителей пассажирского и опасного транспорта (бензовозы) предъявить поддельную медсправку о состоянии здоровья.

Еще два новшества касаются ответственности за парковку с нарушением правил. Первое — полицейские или парковочные инспекторы с 27 сентября получат право, как в Европе, оформлять протокол о нарушении без присутствия водителя и размещать бумагу под дворником на ветровом стекле. Также с этой даты начнет действовать перечень нарушений, за которые автомобиль подлежит эвакуации на штрафплощадку. Раньше решение об увозе принимал полицейский. В Киеве уже известны расценки за "услуги": эвакуация стоит 720 грн, сутки хранения — 144 грн. Машину отдадут только владельцу, что особо чревато для тех, кто ездит на авто с еврономерами, так как они владельцами не являются. Машину эвакуируют, если она: припаркована на проезжей части во втором ряду (первый занят); на пешеходных переходах и ближе 10 метров к ним; оставлена на ж/д переезде, трамвайных путях, мостах, в тоннелях, на остановке или полосе для общественного транспорта, на велодорожке, ближе 10 метров к краю проезжей части перекрестка, выезда из двора; мешает работе коммунального транспорта в сезон (снегоочистители), нарушает схему парковки машин (можно вдоль тротуара, а поставлена "елочкой").

Как разъяснил автоюрист Вадим Володарский, парковка вблизи перекрестков и переходов и на остановках особо опасна, так как ограничивает видимость водителям и пешеходам и создает опасность ДТП. В то же время он сомневается в законности составления протоколов о нарушении парковки без присутствия водителя:

"Штраф оформят на владельца машины, а он обжалует это в суде, так как не доказано, что за рулем был он, а не, к примеру, его жена. По данному вопросу уже есть решение Конституционного суда, запрещающее наказывать, не выяснив, кто на самом деле нарушитель".

Новые участники движения

Кабмин на днях признал людей с ограниченными возможностями, передвигающимися на колясках (теперь они называются не "инвалидная коляска", а "кресло колесное") участниками дорожного движения, а не пешеходами. То есть им разрешено передвигаться по проезжей части в правом крайнем ряду в направлении движения транспорта (пешеходы, напомним, обязаны ходить только по тротуарам, а там, где тротуаров нет — по обочине в направлении против движения транспорта). Эксперты признают, что это европейская норма, но в наших условиях называют новшество сомнительным из-за низкой культуры водителей, которые не только паркуются в правой полосе, но и могут по ней опережать транспорт, движущийся слева, создавая аварийные ситуации. Поэтому человек на коляске может себя чувствовать относительно безопасно только на полосе, выделенной для общественного транспорта и велосипедистов. Также с сентября в полиции обещают наконец-то штрафовать тех водителей, кто безосновательно паркуется на местах, предназначенных для водителей-инвалидов. Штраф, напомним, увеличен до 1700 грн (было 255 грн).

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Реестр: история авто онлайн

Начал работать электронный реестр, содержащий информацию обо всех легковых автомобилях, микроавтобусах, мопедах, мотоциклах и даже квадроциклах, зарегистрированных в Украине в 2013 году и позднее. Отследить историю транспортного средства (ТС) можно по адресу data.gov.ua. Как разъяснили нам в главном сервис-центре МВД, впервые ТС попадает в реестр после его регистрации владельцем в одном из территориальных сервис-центров МВД. Далее в реестре отображаются все изменения: смена собственника, номерного знака, переоборудование (допустим, монтаж газобаллонной установки). Сервис не содержит конфиденциальной информации, например Ф. И. О. владельца, и касается только "биографии" ТС. Новшество позволит узнать, какие модели авто и типы двигателей самые популярные, выяснить при возможной покупке б/у авто, было ли оно ввезено в Украину легально, сколько раз меняло владельца. Дополнительная опция — даны отдельно все марки и модели ТС, включая их цвет. Это позволит тем, кто покупает машину впервые, достоверно, а не у продавцов, выяснить, за какие "колеса" голосует кошельком средний украинец.

Покупка. Можно проверить, сколько владельцев было у машины. Фото: Г. Салай

Скорость: обещают увеличить

Хотя в Украине пока не действует автофиксация нарушений скорости движения, а ручная фиксация признана судом нелегитимной, в Киеве готовятся утвердить перечень из 22 крупных магистралей с высокими транспортными потоками, где можно будет ехать со скоростью 80 км/ч, а не 50, как теперь разрешают ПДД. Плюс "бонус" 20 км/ч, который пока не отменили, то есть фактически 100 км/ч. По информации Киеврады, положительное решение могут принять 13 сентября — это, напомним, в компетенции местных органов власти, а не, например, Кабмина. Ездить быстрее 50 км/ч можно будет не круглый год, а только с 1 апреля до 1 ноября, в остальные месяцы скорость останется прежней. В МВД также обещают до начала зимы ввести автофиксацию нарушений хотя бы на нескольких аварийно опасных участках — набережные Днепра, Столичное шоссе, Окружная дорога. Но при условии, что будет финансирование. В регионах пока выжидают, но, по мнению автоэкспертов, если Киев разрешит в отдельных местах ездить быстрее, то эту инициативу поддержат и в других городах-миллионниках, где частые пробки и тянучки.

Продать: проще и дешевле

Кабмин упростил и порядок регистрации автомобилей: при смене владельца (купля-продажа, дарение, мена) теперь не нужно снимать машину с учета, а затем снова ставить ее на учет. Транспорт, стоящий на учете в электронной базе МВД, сразу перерегистрируют на нового владельца. Процедура станет быстрее и дешевле, так как не нужно отдельно оплачивать снятие и постановку на учет, платить за временные номера (красного цвета), которые выдаются владельцу после снятия с учета и имеют ограниченный срок действия (месяц). Эта процедура стоит порядка 600 грн плюс комиссии банка за каждую услугу — около 50 грн. Новая стоимость пока неизвестна, но сейчас за новый техпаспорт надо уплатить 200 грн, услуга по перерегистрации — 190 грн. Для авто, зарегистрированных после 2013 года, сменить владельца по новым правилам можно в любом регионе, так как с 2013 года действует всеукраинский реестр транспортных средств. Если машина старше, то только в регионе, где были выданы номера, ибо облреестры пока не объединены. Как разъяснили нам в МВД, до конца года планируется внести в единый реестр данные обо всех авто.