Ввоз авто из США: как выбрать и переправить машину из-за океана

Би­­тую машину можно купить на 30—40% дешевле. Если повезет

Фото: Pixabay

Автомобиль сегодня — необходимость: кто-то покупает впервые, кому-то пришло время заменить "железного коня". Лучший выбор — новое авто из салона. Но, учитывая, что к его стоимости нужно приплюсовать 1,5% военный сбор, 5% — пенсионный, а также оформление, то обновка порой обходится дорого. На выручку приходит вторичка, где предлагают огромный выбор авто на любой вкус и кошелек. И здесь в последнее время наметился новый интересный тренд — американские машины, купленные на аукционе. Но нужно знать некоторые особенности такой покупки. О них нам рассказали директор столичного СТО Александр Бойчук и директор компании Carleone Сергей Ключук.

Первый шаг: аукцион

Заказать "американца" можно самостоятельно, а можно обратиться к посредникам: они помогут выбрать машину на аукционе, оформить документы в Америке и отправить авто в Украину (не бесплатно, разумеется). Для самостоятельного участия в аукционе США нужно иметь специальное разрешение (можно узнать в компаниях, проводящих аукцион). Но все равно придется искать доверенное лицо, которое проверит автомобиль в Штатах и отправит в Украину.

Выбирая компанию-посред­­ника, обратите внимание, как долго она существует на рынке Украины, есть ли у нее лицензия на участие в аукционе, свой офис в Украине и представительство в США. Каждый из этих пунктов — гарантия того, что посредник дорожит репутацией и заинтересован в том, чтобы вы получили свое авто. По договору компания-посредник берет на себя транспортировку авто по Америке (из аукциона в порт отправки), оформление документов и погрузку, растаможивание машины в Украине и, при необходимости, доставку машины к вашему порогу по Украине, хотя последнее — по желанию заказчика.

"Эксперты подбирают авто по запросу клиента, но он и сам может приехать в офис и принять участие в аукционе, — поясняет Сергей. — Преимущество машин из США в том, что там оно проходит 11 этапов проверки".

Стоимость услуг посредника — от 1 тысячи долларов.

Второй шаг: прикидываем цену

Стоимость "американской" машины в Украине состоит из ее цены в Америке плюс стоимость доставки и растаможки. Так, Toyota Camry 2017 года в Украине на вторичном рынке обойдется от 24 тысяч долларов. В США на аукционе — 7,5 тысяч долларов. С учетом всех дополнительных расходов, в Украину ее реально пригнать за 17 тысяч долларов.

"За Volkswagen Passat 2011—2012 годов в Украине просят 14—15 тысяч долларов, а из США можно привезти за 9—10 тысяч", — рассказывает Сергей Ключук.

Но все же не стоит сильно обольщаться по поводу "американцев". Ведь на аукционы автомобили выставляют страховые компании, а значит, все машины с повреждениями. И повреждения бывают очень разными — у одних капот сильно побит градом, у других — разбит бампер, много авто выставляются на продажу после ДТП, и т. д. Поэтому выбирать нужно внимательно, рассматривая фото и прикидывая, во сколько обойдется будущий ремонт такого "дешевого" авто в Украине.

Перевозка. Машины приезжают в Украину морем

Третий шаг: этапы оплаты за рубежом и в Украине

Оплачивать авто можно в три этапа, что может быть подспорьем для тех, у кого нет на руках всей суммы, либо кто не продал предыдущего "железного коня". Путь из США у машины составляет 1,5—3 месяца. Выбрав машину, будущий владелец совершает первый официальный платеж — аукционную стоимость, свифт-платежом в США. Если вы оплатили посредника, то он предоставляет реквизиты аукциона и все документы как официальный лицензиат.

Следующий платеж — перед отправкой авто в Украину — за перевозку, на счет компании-перевозчика. Юридическое сопровождение машины, страховку, необходимые документы для таможни и фотоотчет с погрузки предоставляет компания-посредник. По прибытии машины в Украину владелец оплачивает таможенный сбор в банке — самостоятельно оформив документы на таможне либо получив таможенные документы от посредника. Прибывшую машину владелец может гнать домой самостоятельно либо это сделает все тот же посредник. Последний платеж — поставить на учет авто в сервисном центре по месту жительства нового владельца.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что украинцы скупают электромобили "секонд-хенд". Самым популярным электрокаром у украинцев остается Nissan Leaf. И в то же время в Украину запретили ввозить авто из России. Такое эмбарго предусматривает постановление, которым Кабмин расширил перечень запрещенных к ввозу на территорию Украины товаров из Российской Федерации.

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