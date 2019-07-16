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В Украину фактически перестали ввозить автозапчасти: эксперт назвал причину

16 июля, 12:38

Трудности возникли не только с запрещенными товарами из России

Фото: Getty Images

Своим постановлением от 5 июля правительство отсрочило запрет на ввоз из России легковых автомобилей и других моторных транспортных средств до конца 2019 года. Но запрет на ввоз запчастей остался в силе. В связи этим их ввоз в Украину фактически прекратился даже из других стран, рассказали сайту "Сегодня" во Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров. 

Дело в том, что теперь импортерам нужно доказывать, что они ввозят запчасти не из РФ. А предоставление сертификатов происхождения создает серьезные затруднения

"Представьте фуру с 30 тыс. наименований запчастей. Что, нужно еще одну фуру с 30 тыс. листов сертификатов происхождения? – недоумевает Олег Назаренко, генеральный директор ассоциации. – Можно выдать отдельный сертификат на партию товаров. Но немцы очень скрупулезны и никогда не дадут сертификат происхождения из ЕС на партию, если в ней есть запчасти и из ЕС, и из Китая, и из Кореи".

В результате, с 1 июля, продолжает он, автомобильные запчасти фактически не ввозятся. В связи с этим ассоциация обратилась в Кабмин, планируют также известить о проблеме президента, добавляет Назаренко.

Как известно, своим постановлением, расширяющим перечень запрещенных к ввозу на территорию Украины товаров из Российской Федерации, Кабмин запретил ввоз в Украину транспортных средств из России.

Всеукраинская ассоциация автомобильных импортеров и дилеров ранее раскритиковала это решение из-за требования предоставлять сертификат происхождения товара как доказательство того, что товар не произведен в РФ.

Новости "Сегодня" сообщали, что 15 мая 2019 года правительство Украины расширило список запрещенных к ввозу товаров из России, а само постановление было обнародовано 26 июня. В документе говорилось, что эмбарго распространяется на сырье для изготовления цемента, минеральные (азотные, калийные и фосфорные) удобрения, корма для животных и продукцию ветеринарной медицины, спички, обои и другую продукцию. При этом говорилось, что с 1 марта 2020 года запрещается ввоз бывших в употреблении железнодорожных и трамвайных вагонов.

Как известно, Россия ввела запрет на ряд товаров из Украины в конце 2018 года, каких именно, смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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Тег торговля, авто, запрет, импорт, РФ, запчасти, ввоз, эмбарго, санкции против России

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АВТОР:

Евгения Давыденко

Источник:

Сегодня

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