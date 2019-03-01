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Ямы на дорогах: как водитель может получить компенсацию за ущерб, нанесенный авто

Сегодня, 05:45

"Сегодня" выяснила, как в Днепре получить возмещение ущерба за потерянное на дороге колесо

Днепрян волнует состояние дорог во дворах — вместе со снегом там сходит и асфальт. Фото: М. Журавель
Днепрян волнует состояние дорог во дворах — вместе со снегом там сходит и асфальт. Фото: М. Журавель.
Ямы на дорогах: как водитель может получить компенсацию за ущерб, нанесенный авто //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/86a/35d/5c786a35d58cb.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/86a/35d/5c786a35d58cb.png Авто «Сегодня» выяснила, как в Днепре получить возмещение ущерба за потерянное на дороге колесо

С оттепелью традиционно обнажается и одна из главных проблем — ямы на дорогах. Выбоины становятся для многих автомобилистов своеобразным капканом, угодив в который можно лишить железного коня колеса. В Днепровском горсовете сообщают: если дорога находится на балансе города, водитель может получить компенсацию за ущерб, нанесенный авто. "Сегодня" выяснила, какие участки в Днепре стоит объезжать и какой механизм возмещения убытков.

ОПАСНОСТЬ. Автомобилисты отмечают: проблемных дорог немало, порой можно выделить не только улицы, но и целые жилмассивы.

"В Днепре есть несколько дорог, по которым просто невозможно проехать: в районе Игрени, на ул. Романа Шухевича и пр-те Свободы. Настоящая жесть и во дворах на Левом и Правом берегах — в них сложно заехать как легковушкам, так и "скорой помощи", — делится с "Сегодня" днепрянка Александра Каноныхина.

УЩЕРБ. Если автомобиль получил повреждения из-за плохого покрытия, первым делом на место необходимо вызывать полицию, говорит юрист Андрей Ишханян. До приезда копов, нужно найти свидетелей, а также сфотографировать и записать на видео состояние дороги и повреждения авто. После оформления ДТП следует обратиться к экспертам, которые проведут так называемое автотовароведческое исследование, оценив размер ущерба и стоимость ремонта машины.

"Собрав все документы — фото и видео, — можно обращаться в суд с иском о взыскании ущерба. Кто именно будет платить за ремонт, зависит оттого, где произошло ДТП. Например, если авария произошла на дороге в пределах населенного пункта, то иск надо предъявлять к органам местного самоуправления (городскому, районному, поселковому или сельскому совету. — Авт.). Если же на дороге общего пользования, ответчиком будет выступать облавтодор — они отвечают не только за состояние дорог, но и за возмещение убытков, причиненных автомобилистам", — рассказывает Андрей Ишханян.

В мэрии говорят: документы можно подавать на рассмотрение инспекции, которая занимается вопросами компенсации ущерба (каб. 110).

Ранее в "Укравтодоре" назвали на­­правления, которые могут стать первыми платными дорогами в стране. "Сегодня" выяснила, о каких маршрутах идет речь и сколько может стоить проезд.

Недавно журналисты "Сегодня" разбирались, что будет с дорогами в 2019 году: хайвей до Гданська и ремонт ям. Власти обещают 185 км капитально отремонтированных трасс и тысячи километров "залатанных"

Напомним, ранее стало известно, что в Украине готовятся начать строительство автодорог с использованием золошлаков. При строительстве или ремонте дорог такие отходы могут заменить песок и щебень.

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Тег дороги, ямы, компенсация

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АВТОР:

Журавель Максим

Источник:

Сегодня

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