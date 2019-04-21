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Японцы вложили миллиард долларов в беспилотное такси от Uber

Сегодня, 08:12

Компании рассчитывают изменить транспортную отрасль

Фото: Reuters

Японские компании объявили о том, что инвестируют миллиард долларов в Uber Technologies Inc. - разработчика сервиса по заказу такси Uber. Об этом сообщи  главный исполнительный директор Uber Дара Хосровшахи на своей странице в Twitter. 

Вложенные средства направят в UberATG – подразделение, которое занимается разработкой технологий для самоуправляемых автомобилей, т.н. беспилотников.

"Разработка технологий автоматизированного управления трансформирует транспортную отрасль, сделав улицы более безопасными, а города более комфортными", — заявили в Uber.

Деньги вложили:

  • автоконцерн Toyota Motor;
  •  структура телекоммуникационной компании SoftBank – Vision Fund;
  • производитель автокомпонентов Denso.

При этом Toyota и Denso инвестируют в общей сложности 667 млн долларов, а Vision Fund – 333 млн долларов. Ранее сообщалось, что Toyota инвестировала 500 млн долларов в сервис перевозок Uber в рамках проекта по разработке беспилотных автомобилей.

Напомним, в 2018 году SoftBank купил 15% акций Uber за 48 млрд долларов. Соучредитель и бывший глава компании Трэвис Каланик получил около 1,4 млрд долларов в результате этой сделки и официально стал миллиардером.

При этом в Токио уже работают беспилотные такси:

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Тег инвестиции, такси, сделка, Uber, беспилотные автомобили

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