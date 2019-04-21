Японцы вложили миллиард долларов в беспилотное такси от Uber
Компании рассчитывают изменить транспортную отрасль
Японские компании объявили о том, что инвестируют миллиард долларов в Uber Technologies Inc. - разработчика сервиса по заказу такси Uber. Об этом сообщи главный исполнительный директор Uber Дара Хосровшахи на своей странице в Twitter.
Вложенные средства направят в UberATG – подразделение, которое занимается разработкой технологий для самоуправляемых автомобилей, т.н. беспилотников.
"Разработка технологий автоматизированного управления трансформирует транспортную отрасль, сделав улицы более безопасными, а города более комфортными", — заявили в Uber.
Деньги вложили:
- автоконцерн Toyota Motor;
- структура телекоммуникационной компании SoftBank – Vision Fund;
- производитель автокомпонентов Denso.
При этом Toyota и Denso инвестируют в общей сложности 667 млн долларов, а Vision Fund – 333 млн долларов. Ранее сообщалось, что Toyota инвестировала 500 млн долларов в сервис перевозок Uber в рамках проекта по разработке беспилотных автомобилей.
Напомним, в 2018 году SoftBank купил 15% акций Uber за 48 млрд долларов. Соучредитель и бывший глава компании Трэвис Каланик получил около 1,4 млрд долларов в результате этой сделки и официально стал миллиардером.
При этом в Токио уже работают беспилотные такси:
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