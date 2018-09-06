Японский автогигант отзывает миллион автомобилей из-за дефекта

Японский автопроизводитель Toyota Motor Corp. отзывает более миллиона автомобилей по всему миру для устранения дефекта электрооборудования, из-за которого возникает риск возгорания двигателей.

Отзыв затрагивает машины 2016-2018 годов выпуска, включая популярные модели Prius, в том числе подключаемые гибридные автомобили Prius Prime, а также газоэлектрические гибриды C-HR. Основная часть отзываемых автомобилей приходится на долю Японии.

В США Toyota отзывает 192 тыс. автомобилей Prius и Prius Prime, модель C-HR с газоэлектрическим двигателем в Штаты не поставляется, пишет газета The Wall Street Journal.

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Проблема заключается в возможности быстрого износа проводов, используемых для подсоединения гибридного двигателя, что может вызвать короткое замыкание и, как следствие, возгорание двигателя, отмечают в компании.

В сентябре в Японии был зафиксирован случай возгорания автомобиля компании из-за этого дефекта, сообщил представитель Toyota. Никто не пострадал в результате этого инцидента.

Компания намерена оповестить пользователей об отзыве автомобилей в конце сентября.

Ранее другая японская компания, Mitsubishi, объявила об отзыве 161,167 тысяч автомобилей из США и Канады из-за неисправности электрических реле. Японская компания уведомит владельцев машин о дефекте в октябре, все ремонтные работы по замене некорректно работающих деталей будут произведены дилерами бесплатно.

Практика отзыва авто с неисправностями популярна по всему миру. Так, летом 2017 года автомобилестроительные гиганты Ford, Nissan и Mazda отозвали в общей сложности 2,7 млн автомобилей, реализованных на североамериканском рынке и оснащенных дефектными подушками безопасности производства японской фирмы Takata. А весной-2018 российский "АвтоВАЗ" отозвал более 100 тыс. автомобилей Lada Kalina и Granta.

Ранее Toyota представила водородный грузовик с запасом хода 480 км: