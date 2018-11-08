Японский автогигант отзывает сотни тысяч авто по всему миру
Кампания не коснется только США; причиной отзыва стала серьезная неисправность
Японская корпорация Mazda отзовет 640 тысяч автомобилей из-за проблем с пружинами клапанов дизельных двигателей.
230 тысяч авто будут отозваны из Японии и еще 410 тыс. за рубежом. Исключением являются США, где Mazda не продает свои дизельные модели.
По информации агентства Reuters, неисправность может привести к снижению оборотов двигателя и его остановке во время движения.
Эту кампанию Mazda проводит после того, как неделей ранее ее конкурент Subaru заявил об отзыве 400 тысяч авто из-за проблем с пружинами клапанов в двигателях.
Ранее и Mazda, и Subaru стали фигурантами "японского дизельгейта". В августе 2018 года стало известно, что японские автомобильные компании фальсифицировали тесты на экономию топлива и выбросы в производимых автомобилях.
Самые большие нарушения выявлены у Suzuki, которая не зафиксировала факт некачественной инспекции в половине из 13 тыс. случаев, которые были изучены комиссией министерства транспорта Японии. Пока ведомство только потребовало от всех производителей предотвратить подобные случаи в будущем.
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