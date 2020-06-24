За границу на автомобиле: в МВД напомнили о необходимых документах

Украинцы могут путешествовать в другие страны на собственных автомобилях. Об этом сообщило Министерство внутренних дел Украины (МВД).

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"Ослабление карантина открывает возможность для украинцев путешествовать на собственном авто за границу. Чтобы ничто не испортило вам впечатление от поездки, заранее проверяйте документы, необходимые для управления транспортным средством в зарубежных странах", - говорится в сообщении пресс-службы МВД на странице в Facebook.

Также в Главном сервисном центре МВД уточнили список необходимых документов для выезда за границу:

национальное удостоверение водителя;

международное удостоверение водителя;

свидетельство о регистрации транспортного средства;

опознавательный знак Украины на транспортном средстве;

договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;

номерной знак на транспортной средстве.

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Этот перечень относится к странам, которые признают международное удостоверение водителя. Также из-за карантинных мер перед путешествием следует проверять правила въезда в конкретную страну.

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Напомним, ранее также сообщалось, что в Украине заработали все пункты пропуска в аэропортах.

А о том, что происходило на автомобильных и пешеходных КПП после их открытия на границе Украины с Венгрией, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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