Украинцам грозит судимость за пьяное вождение: новые штрафы и наказания

Вождение в нетрезвом виде с 1 июля квалифицируется как уголовное преступление

С сегодняшнего дня, 1 июля, украинцев за вождение в нетрезвом виде будут штрафовать на огромные суммы и лишать прав. Дело в том, что вступил в силу закон (был принят еще в 2018 году как законопроект № 7279-д), который вводит уголовную ответственность за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

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Главное новшество заключается в том, что вождение в пьяном виде теперь будет квалифицироваться как уголовное преступление, а не как административное нарушение.

Согласно новому закону, уголовная ответственность будет наступать в таких случаях:

вождение в нетрезвом состоянии ("управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения, или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции");

допуск за руль другого нетрезвого лица ("передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии такого опьянения или под воздействием таких лекарственных препаратов");

отказ водителя пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения или относительно употребления таких лекарственных препаратов;

употребление водителем транспортного средства после ДТП с его участием алкоголя, наркотиков, а также лекарственных препаратов, изготовленных на их основе (кроме входящих в официально утвержденный состав аптечки или назначенных медицинским работником), или после того, как транспортное средство было остановлено по требованию полицейского, до проведения уполномоченным лицом медицинского освидетельствования — или до принятия решения об освобождении от такого освидетельствования.

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Напомним, что допустимая норма алкоголя в крови – не больше 02 промилле, а штраф за вождение в нетрезвом виде сейчас составляет 10,2 тыс. грн.

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С 1 июля для пьяных водителей предусмотрены следующие наказания:

нарушение вышеупомянутых правил — от 17 тыс. до 34 тыс. грн, а также лишение права управлять транспортным средством на срок до 3 лет;

при повторном правонарушении — штраф до 51 тыс. грн с лишением права управлять транспортным средством от 2 до 3 лет.

Как сообщалось ранее, в Украине также хотят поднять штрафы за превышение скорости. В МВД уже подготовили законопроект, согласно которому за превышение более чем на 50 км/ч придется заплатить 3400 грн, а не 510 грн, как сейчас.

А о том, как в Украине работает автофиксация нарушений на дорогах, смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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