Зачем водители "евроблях" ломают номера

Сегодня, 07:25

Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией часто скрываются с места ДТП

Фото: informator.news
Фото: informator.news

Водители автомобилей с иностранной регистрацией специально ломают номерные знаки, чтобы сделать невозможной идентификацию транспортного средства.

Делается это водителями тех машин, которые нарушили срок пребывания на транспортном средстве с европейскими номерами в Украине, сообщает "Информатор"..

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Отметим, что владельцы автомобилей с иностранной регистрацией часто скрываются с места ДТП, просто оставив автомобиль на месте происшествия.

Напомним, законопроекты о растаможке автомобилей на еврономерах Верховная Рада рассмотри во втором чтении в октябре-ноябре. Об этом на фоне очередного протеста "евробляхеров" в центре Киева заявила глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

Напомним, ранее Верховная Рада одобрила в первом чтении растаможку автомобилей на еврономерах. Депутаты поддержали два законопроекта:

  • Законопроект №8487 предлагает установить базовые ставки акцизного налога для нового автомобиля с бензиновым двигателем объемом 1000 куб. см в размере 50 евро за единицу и для дизеля – 75 евро. А определение акцизного налога для каждого легкового автомобиля будет осуществляться путем применения коэффициентов к этим базовым ставкам. На коэффициенты будет влиять объем цилиндров двигателя и возраст авто.
  • Законопроект №8488 прописывает штрафы за нарушение срока пребывания авто на "евробляхах" в режиме транзита. 

При этом владельцы "евроблях", которые объявили бессрочный протест, уже озвучили новые требования к Раде:
знаки, еврономера, евробляхи

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