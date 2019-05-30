Запас хода до 300 км: в Украине показали новый электрокроссовер

Электромобиль имеет один из самых вместительных багажников в своем классе









Компания "Богдан-Автотрейд" представила в рамках четвертой международной выставки электротранспорта и гибридов Plug-In Ukraine 2019 новый электрокроссовер JAC IEV7S. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Для многих посетителей выставки JAC iEV7S стал настоящим открытием. Не каждый мог себе представить, что в Украине может появиться бренд, представляющий современный электромобиль с запасом хода до 300 км со стоимостью 26 тысяч долларов. JAC iEV7S оборудован подогревом передних сидений, удобными креслами с боковой поддержкой, климат-контролем, круиз-контролем, системой кругового обзора 360 градусов. Кроме этого, электромобиль имеет один из самых вместительных багажников в своем классе", – рассказал генеральный директор компании "Богдан-Автотрейд" Александр Луценко.

Производители отмечают, что технологической особенностью модели JAC iEV7S является 40-кВт литий-ионная батарея корейского производства от Samsung с жидкостным охлаждением. Благодаря данной технологии JAC iEV 7S хорошо адаптирован к разным погодным условиям и способен работать при температуре от -30 ℃ до + 45 ℃.

Среди преимуществ для клиентов также стоит отметить хорошую гарантию производителя на батарею, которая составляет 8 лет или 150 тыс. км пробега.

Напомним, ДТЭК продолжает инвестировать в сеть скоростных электрозаправок STRUM. Сейчас в Украине более тысячи электрозаправок, впрочем, лишь несколько десятков из них скоростные.

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