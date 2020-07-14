Українська
$ 27,09
30,69
  1. Новости экономики
  2. Автоновости

Заправить авто стало дороже: почему в Украине растут цены на бензин

14 июля, 09:19

Ксения Капустинская , Александр Панченко

Повышение стоимости горючего продолжится, считают эксперты

Автомобильное топливо медленно, но уверенно отвоевывает утраченные ценовые позиции, вызванные коронавирусом и удешевлением нефти в начале весны. Опрошенные сайтом "Сегодня" эксперты говорят, что повышение стоимости бензина и дизеля в рознице происходит оттого, что еще не проданы оптовые запасы топлива, изготовленного из более дорогой нефти.

Реклама

По оценкам замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадия Рябцева, потенциал роста составляет еще около 1 грн/л.

"Половина этого потенциала была реализована за первые дни июля, но подорожавшая гривня внесла свои коррективы, и потенциал подорожания снова вырос на 40-50 коп./л, – анализирует Рябцев. – Изменение цен было весьма неравномерным по разным областям, причем никакой закономерности, по сравнению с минувшей неделей, не наблюдалось. В одних регионах рост был таким же, как неделю назад – это около 20 коп./л, как, например, на Житомирщине, в других областях темпы подорожания ускорились, особенно это заметно в Киеве и области, в третьих, как на Луганщине, оказались символическими – 1-2 коп./л. Но замечу, что неделю назад в Луганской области топливо подорожало почти на гривню за литр, больше, чем где-либо".

Директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн добавляет, что на наступившей неделе повышение цен продолжится.

"Присутствует вероятность роста цен еще в пределах 50 коп./л на бензин и дизель", – уточнил Куюн.

Подробнее о ситуации на топливном рынке узнавайте на сайте "Сегодня" в материале "Переломная неделя: когда перестанут дорожать бензин, ДТ и автогаз".

А о том, как в Украине работает автоматическая фото и видеофиксация нарушений ПДД, смотрите в сюжете "Сегодня":

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

бензин топливо АЗС цены на бензин Сергей Куюн Геннадий Рябцев

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Получение водительских прав хотят упростить: что изменится
Получение водительских прав хотят упростить: что изменитсяАвто
Наказание за пьяное вождение смягчили: какие теперь штрафы
Наказание за пьяное вождение смягчили: какие теперь штрафыАвто
Автомобильный секонд-хенд: в Украине рухнули регистрации старых авто
Автомобильный секонд-хенд: в Украине рухнули регистрации старых автоАвто
Автогазовый рекорд, подорожание нефти и отставка Смолия: что будет с ценами на топливо
Автогазовый рекорд, подорожание нефти и отставка Смолия: что будет с ценами на топливоАвто
Переломная неделя: когда перестанут дорожать бензин, ДТ и автогаз
Переломная неделя: когда перестанут дорожать бензин, ДТ и автогазАвто
Заправить авто стало дороже: почему в Украине растут цены на бензин
Заправить авто стало дороже: почему в Украине растут цены на бензинАвто

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять