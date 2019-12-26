Заправиться стало дешевле: АЗС Украины уронили цены на бензин

С начала декабря горючее подешевело уже на 8%, подсчитали аналитики

/ Фото: Данил Павлов, Сегодня

Сети автозаправочных станций (АЗС) Украины вновь снизили цены на бензин и дизель после встречи президента Владимира Зеленского с участниками топливного рынка, которая состоялась 23 декабря. Об этом свидетельствуют данные мониторинга рынка, проведенного экспертами Консалтинговой группы "А-95".

Так, сегодня, 26 декабря, у самых известных брендовых сетей, торгующих импортным топливом, цены упали от 33 до 65 копеек за литр. У них А-95 теперь стоит 28-29,5 гривни за литр. В среднем же по Украине (включая сети, которые торгуют отечественным горючим) цены на топливо снизились на 50 копеек за литр, до 27,4 гривни за литр А-95 и 26,87 гривни за литр дизельного топлива.

С начала декабря люксовые сети АЗС снизили цены бензина и ДТ уже на 2,3 гривни за литр, или на 8%.

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Как сообщалось, по мнению президента, бензин и дизель дешевеют слишком медленно и слишком мало. Вместо этого трейдеры наращивают выплаты по бонусным программам: "для своих", то есть для обладателей карт лояльности, скидки могут достигать 4 гривен за литр (15-17%), хотя в целом цены в первые недели декабря снизились лишь на 1 грн/л.

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Эксперты топливного рынка уверены, что цены на бензин еще снизятся.

Кроме того, в виде "пряника" для трейдеров на 14 января было анонсировано расширенное совещание с силовиками по вопросу нелегальных АЗС. Они, напомним, отнимают около 25% рынка топлива и при этом продают "бодягу" и не платят налоги в бюджет.

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