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Заправки повысили цены: украинцам продают "золотой" автогаз

10 июня, 09:07

Ксения Капустинская , Александр Панченко

Подорожание газа для авто замедлилось, но пока остается трендом

На прошлой неделе в Украине понемногу начала подниматься стоимость бензинов и дизтоплива, но все равно наиболее активно дорожал сжиженный газ. Как подсчитал аналитик Артем Куюн, с начала мая по 9 июня автогаз подорожал на заправках в среднем на 2,32 грн/л, в том числе за последнюю неделю – на 27 коп./л. При этом оптовые цены выросли на 3,86 грн/л.

"Мы видим значительный потенциал к подорожанию, который постепенно выбирается. Но имел место ажиотаж среди оптовых покупателей, поэтому темпы роста оказались большими, чем могли бы быть. Затем ситуация стабилизировалась, и на минувшей неделе мы увидели повышение всего на 27 коп./л, т.е. темпы роста цен на автогаз упали за неделю практически втрое", – объяснил Куюн.

Читайте также: Украинцы скупают б/у автомобили: "секонд-хенд" в пять раз популярнее новых машин

Подробнее о ценах на горючее читайте на сайте "Сегодня" в материале "Ситуация прояснится через 7-10 дней: что происходит на рынке топлива в Украине".

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А о том, зачем в Украине хотят обложить новой пошлиной импортное топливо, и как это ударит по карману потребителя, причем не только имеющего автомобиль, смотрите в сюжете:

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цены топливо АЗС горючее автогаз

Источник: Сегодня

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