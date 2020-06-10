Заправки повысили цены: украинцам продают "золотой" автогаз

На прошлой неделе в Украине понемногу начала подниматься стоимость бензинов и дизтоплива, но все равно наиболее активно дорожал сжиженный газ. Как подсчитал аналитик Артем Куюн, с начала мая по 9 июня автогаз подорожал на заправках в среднем на 2,32 грн/л, в том числе за последнюю неделю – на 27 коп./л. При этом оптовые цены выросли на 3,86 грн/л.

"Мы видим значительный потенциал к подорожанию, который постепенно выбирается. Но имел место ажиотаж среди оптовых покупателей, поэтому темпы роста оказались большими, чем могли бы быть. Затем ситуация стабилизировалась, и на минувшей неделе мы увидели повышение всего на 27 коп./л, т.е. темпы роста цен на автогаз упали за неделю практически втрое", – объяснил Куюн.

Читайте также: Украинцы скупают б/у автомобили: "секонд-хенд" в пять раз популярнее новых машин

Подробнее о ценах на горючее читайте на сайте "Сегодня" в материале "Ситуация прояснится через 7-10 дней: что происходит на рынке топлива в Украине".

Реклама

А о том, зачем в Украине хотят обложить новой пошлиной импортное топливо, и как это ударит по карману потребителя, причем не только имеющего автомобиль, смотрите в сюжете:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама