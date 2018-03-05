Заправки в Украине резко снизили цены на автогаз

Сегодня, 13:52

Бензин и дизельное топливо подешевели менее ощутимо

Заправки в Украине резко снизили цены на автогаз
Автор фото: Юрий Кузнецов, "Сегодня"

За выходные с 3 по 5 марта цены на сжиженный газ в рознице начали снижаться. Об этом свидетельствуют данные мониторинга, проведенного консалтинговой компанией UPECO.

Так, на заправках разных сетей падение составило от 10 до 40 копеек за литр сжиженного газа. Средняя цена автогаза на АЗС упала до 12,95 грн/л.

При этом средние цены на бензины и ДТ в Украине составляют:

  • А-92 – 28,55 грн/л;
  • А-95 – 29,31 грн/л;
  • А-95 "Премиум" – 30,61 грн/л;
  • ДТ – 27,07 грн/л;
  • ДТ "Премиум" – 29,59 грн/л.
Причинами снижения цен на АЗС, по мнению экспертов, стали:

Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман пригрозил наказать виновных в росте цен на бензин. Премьер объяснил, что с ростом цен на нефть топливо дорожает, а при их снижении – почти не дешевеет. В то же время, как пояснили специалисты, дело в том, что цена бензина зависит не от нефтяных котировок, а от стоимости нефтепродуктов на границе с Украиной.
бензин, топливо, азс, сжиженный газ, автогаз

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Источник:

"НефтеРынок"

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