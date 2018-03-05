Заправки в Украине резко снизили цены на автогаз

За выходные с 3 по 5 марта цены на сжиженный газ в рознице начали снижаться. Об этом свидетельствуют данные мониторинга, проведенного консалтинговой компанией UPECO.

Так, на заправках разных сетей падение составило от 10 до 40 копеек за литр сжиженного газа. Средняя цена автогаза на АЗС упала до 12,95 грн/л.

При этом средние цены на бензины и ДТ в Украине составляют:

А-92 – 28,55 грн/л;

А-95 – 29,31 грн/л;

А-95 "Премиум" – 30,61 грн/л;

ДТ – 27,07 грн/л;

ДТ "Премиум" – 29,59 грн/л.

Причинами снижения цен на АЗС, по мнению экспертов, стали:

укрепление гривни, продолжение которого аналитики прогнозируют на март ;

; уменьшение стоимости нефтепродуктов на европейских площадках в связи с подешевевшей нефтью.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман пригрозил наказать виновных в росте цен на бензин. Премьер объяснил, что с ростом цен на нефть топливо дорожает, а при их снижении – почти не дешевеет. В то же время, как пояснили специалисты, дело в том, что цена бензина зависит не от нефтяных котировок, а от стоимости нефтепродуктов на границе с Украиной.