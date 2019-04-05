Зарядки для электрокаров станут обязательными на парковках Украины
Изменения вступают в силу уже летом-2019 и касаются новых автостоянок
С 1 июля 2019 года минимум 5% мест на новых парковках в Украине должны будут оборудованы зарядными устройствами для электромобилей. Такие требования содержатся в обновленных государственных строительных нормах (ГСН) "Автостоянки и гаражи", сообщил замминистра регионального развития Лев Парцхаладзе.
"Почему это важно? За прошлый год в мире приобрели около 2,1 млн новых электрокаров. Для примера, в Норвегии – лидере среди стран Европы – было продано 73 тысячи электромобилей, то есть каждое второе купленное авто было электрическим. Думаю, что уже в ближайшие 5-10 лет весь мир полностью перейдет на электрокары. Это не произойдет одномоментно, поэтому нужно готовиться к этому уже сейчас", – написал Парцхаладзе на своей странице в Facbebook.
К слову, уже в начале 2019 года в Норвегии продажи электромобилей впервые превысили продажи обычных автомобилей.
К 2030 году в Украине планируют ввести норму об оборудовании 100% мест зарядными устройствами.
"Процент планируется постепенно повышать, чтобы к 2030 году все 100% машиномест на стоянках Украины уже были оснащены электрозарядками", – добавил чиновник.
По данным аналитиков немецкого Центра управления автомобильным бизнесом (САМ), стремительный рост количества электрокаров прогнозируется уже в 2020 году – на этот год автопроизводители запланировали выход на рынок многих новых моделей электромобилей, напомнил Парцхаладзе.
В Украине тем временем наблюдается дефицит скоростных зарядных станций для электромобилей.
"В Украине на 11 тысяч электромобилей сейчас приходится около тысячи зарядных станций. Но большинство зарядных станций в Украине медленные, зарядка на них измеряется часами. Кроме того, зарядные станции распределены по Украине неравномерно и в большей степени в крупных городах. Скоростных зарядок мощностью 50 кВт пока всего несколько десятков. Например, 10 скоростных зарядных станций мощностью 50 кВт используются в сети STRUM, в строительство которых компания ДТЭК инвестировала 15,5 млн грн. Скоростные станции позволяют зарядить батарею автомобиля за 15 минут на 70 км пробега", – рассказал "Сегодня" руководитель сети скоростных электрозарядных станций STRUM Игорь Ковалев.
При этом Украина также входит в число стран, в которых популярность электрокаров стремительно растет. Кроме частного, в стране развивается и корпоративный сегмент использования "заряженных" авто:
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