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Затишье перед бурей: эксперты рассказали, какими будут цены на топливо

19 февраля, 09:33

Александр Панченко

Топливный рынок могут всколыхнуть новые пошлины на автогаз и дизель

На топливном рынке Украины уже месяц стабильны цены на бензин, а вот к постоянно дешевеющему автогазу за последнюю неделю добавилось и дизтопливо, цены на которое в отдельных областях снизились и весьма существенно – на 20-25 коп./л.

На тему того, же, что ждет водителей дальше, прогнозы экспертов разнятся. Так, эксперт Геннадий Рябцев уверен, что стабильность цен на бензин на наступившей неделе сохранится, дизтопливо может еще просесть на 25-30 коп./л за счет небольших сетей автозаправок (до 25,65-25,7 грн/л), на столько же вероятно падение цены на сжиженный газ (до 11,30 грн/л).

"Но по газу нижний предел стоимости практически достигнут, поэтому его цены в рознице к концу недели стабилизируются", – отметил Рябцев.

Сергей Куюн также подтверждает, что розничные цены на бензины вряд ли на неделе изменятся, сжиженный газ еще может подешеветь на 20-30 коп./л, а вот снижение цен на дизтопливо может замедлиться и даже остановиться по трем причинам.

Первая – в январе наши крупные оптовики не выбрали законтрактованные объемы и теперь добирают их по более высокой цене, чем нынешняя, февральская цена. Вторая причина – до сих пор не подписаны окончательные договоренности о поставках нефти из РФ в Беларусь, которая обеспечивает треть украинского рынка дизтоплива. Это чревато снижением поставок как раз тогда, когда весной у аграриев вырастет спрос на дизель. А альтернативные поставки по морю могут оказаться дороже белорусских. И третья причина – не позже 21 февраля Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) при Минэкономразвития, торговли и сельского хозяйства должна принять решение по жалобе от крупнейших украинских производителей нефтепродуктов о введении заградительных пошлин 8,46% от стоимости на российское дизтопливо.

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"Может быть три варианта: в удовлетворении жалобы откажут, откроют производство и начнут расследование, наконец, одновременно с расследованием введут превентивные пошлины. Такая неопределенность нервирует участников рынка. Поэтому не исключаю, что в среднесрочной перспективе дизельное топливо снова начнет дорожать, – отметил Сергей Куюн. – А вот на неделе его стоимость в рознице может не измениться, либо удешевление окажется точечным".

Подробнее о том, что происходит с ценами на топливо в Украине прямо сейчас, читайте в материале: "Неопределенность нервирует": цены на АЗС обвалились, но скоро могут пойти вверх

Напомним, ранее мы писали о том, что на дизель и автогаз хотят ввести новые пошлины и выясняли, что будет с ценами на заправках. Ведь недавно в Межведомственную комиссию по международной торговле (МКМТ) при Минэкономразвития была подана жалоба от крупнейших украинских производителей топлива.

Но автомобили – это не только топливо, но и дороги. О том, где в Украине самые-самые "дороги смерти", смотрите в сюжете:

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Источник: Сегодня

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