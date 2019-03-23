ЗАЗ получил больше миллиарда гривен прибыли

При этом собственный капитал завода остается в "минусе"

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

ЗАЗ получил больше миллиарда гривен прибыли //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/4c0/b12/5c94c0b129e7a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/4c0/b12/5c94c0b129e7a.jpg 2019-03-23T08:13:00+02:00 Авто При этом собственный капитал завода остается в "минусе"

АО "Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), входящее в корпорацию "УкрАВТО", завершило 2018 год, по предварительным данным, с чистой прибылью в размере 1,07 млрд грн. Такие данные содержатся в опубликованной в прессе информации к повестке дня общего собрания акционеров 25 апреля.

Для сравнения, в 2017 году чистый убыток предприятия составлял 287,75 млн грн. Непокрытый убыток компании к началу 2019 года составлял 3,25 млрд грн (годом ранее – 4,32 млрд грн).

Согласно проекту решения собрания акционеров, полученную в 2018 году чистую прибыль планируется направить на погашение убытков прошлых лет.

За 2018 текущие обязательства завода выросли на 63,3% – до 3,17 млрд грн, а долгосрочные составили 57,65 млн грн против 2,47 млрд грн годом ранее. Суммарная дебиторская задолженность предприятия на 1 января 2019 года составляла 75,36 млн грн, что на 41,4% меньше, чем на ту же дату 2018 года, активы в целом – 973,18 млн грн (на 9,6% меньше).

Собственный капитал ЗАЗ к началу 2019 года составляет "минус" 2,26 млрд грн, уставный капитал – 605,97 млн грн.

Напомним, в 2019 году Запорожский автозавод запускает производство нового автобуса. Модель I-VAN А08 производится в двух комплектациях — пригородный (А08А1В) и школьный (А08А14). Автобус станет дополнением к моделям малого класса ЗАЗ I-VAN А07 и среднего класса ЗАЗ I-VAN А10.

Кроме того, на Запорожском автозаводе начали выпуск корейских тракторов LS Mtron. Ожидается, что эти машины смогут конкурировать с популярными в Украине белорусскими тракторами.

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Источник: Интерфакс-Украина Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.