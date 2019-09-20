Зеленский подписал закон о штрафах для "евробляхеров"

/ Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект об отсрочке применения штрафов за "евробляхи". Об этом свидетельствует карточка законопроекта № 1030 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отсрочки применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины" на сайте Верховной Рады.

Документ, как отмечается на сайте парламента, был возвращен с подписью президента сегодня, 20 сентября.

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Верховная Рада приняла этот законопроект 12 сентября. Это уже вторая отсрочка штрафов и конфискаций – как известно, они должны были вступить в силу еще 24 мая, но тогда депутаты продлили "льготный режим" до 22 августа. Теперь – до 31 декабря.

За время, пока закон успел поработать (с 22 августа 2019 по 4 сентября) таможенники составили 243 протокола о нарушении таможенных правил.

В Офисе президента уверяли, что отсрочка штрафов до конца года будет последней – за это время рабочая группа должна разработать новый законопроект, который урегулирует четкие правила растаможивания авто. При этом власти предлагают отменить акциз и экостандарт "Евро" для подержанных авто.

Что грозит собственникам авто на иностранной регистрации:

если авто в режиме транзита задержится в Украине на день, то штраф будет небольшой – 170 грн;

если в режиме временного ввоза просрочить выезд, штраф составит 850 грн

задержка от 20 до 30 дней – 85 тыс. грн;

задержка более чем на 30 дней – 170 тыс. грн и конфискация автомобиля. Такой же штраф за разборку евробляхи на запчасти.

Штрафовать будут заочно. За нарушение таможенных правил фискальщики сами пришлют штраф на адрес регистрации в течение трех дней после истечения срока пребывания в Украине.

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