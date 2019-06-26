"Жемчужина отрасли": Макрон в Японии анонсировал укрепление альянса Renault – Nissan
Президент Франции впервые официально посетил Страну восходящего солнца
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что франко-японский альянс Renault - Nissan необходимо укрепить в условиях международной конкуренции. Об этом французский лидер заявил во время официального визита в Японию.
"Альянс является жемчужиной отрасли. <...> Мы создали гиганта, который должны не только сохранить, но и развивать, чтобы укрепить его перед лицом международной конкуренции", - сказал Макрон.
Напомним, это первый визит Макрона в Японию с тех пор, как он стал президентом Франции. После Токио он отправится в Осаку, где с 28 по 29 июня пройдет саммит лидеров G20.
Ранее о необходимости укрепления альянса Renault - Nissan заявлял министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр. Также прокомментировал неудачную сделку о частичном слиянии Renault и Fiat Chrysler. При этом французский министр не исключил возможности возобновления переговоров с Fiat Chrysler.
Как известно, автоконцерн Fiat Chrysler, который неожиданно отказался от слияния с Renaut, объяснил причины такого решения слишком высокими запросами французского правительства.
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