5Т: форум, який залучає гроші

За роки існування форум став довгостроковим соціально-економічним вектором розвитку для масштабних міських проєктів і унікальним B2B-майданчиком для діалогу професіоналів.
Історія
У липні 2016 року на міжнародному бізнес-форумі "Odesa 5Т Summer Business Days" було представлено новий інвестиційний бренд міста — Odesa 5T, місією якого стало об'єднання зусиль для залучення інвестицій і розвиток Одеси в п'яти напрямках (транспорт, торгівля, технології, туризм і траст).
Сьогодні "Грантовий офіс Одеса 5Т" щільно співпрацює зі студентськими, громадськими та управлінськими організаціями. Залучає інвестиції та грантові кошти, проводить презентації проєктів на міжнародній арені, адмініструє і координує муніципальні проєкти, для пошуку інвесторів і партнерів проводить бізнес-івенти — такі, як "Investment Promotion Forum Odesa 5T" і "Odesa 5Т Summer Business Days", підтримує заходи IT-індустрії (серед них "Black Sea Summit", 8P, "Data Summer Conf", "Odessa Blockchain Summit"), розробляє серії каталогів інвестиційних проєктів, кращих товарів і послуг "Made in Odesa", знімає про місто проморолики, що надихають і запалюють.
Що зроблено
З початку роботи проєкту залучено 190 млн 31 тис. євро інвестицій:
- 273 тис. євро грантових коштів;
- 103 млн 186 тис. євро кредитних коштів;
- 2 млн 691 тис. євро інвестицій;
- 1 млн євро меценатських коштів;
- 83 млн 160 тис. євро бюджетних коштів України.
Реалізовано і знаходиться в реалізації понад 40 проєктів:
- Оновлено міський електротранспорт, придбано тролейбуси, розроблено і випущено одеський трамвай "Odissey". Презентовано трисекційний трамвай "Odissey MAX", що враховує потреби людей з обмеженими можливостями та пасажирів з дитячими візками. На стадії реалізації — магістральний маршрут прямого сполучення "Південь – Північ".
- Будівництво злітної смуги довжиною 2,8 км в аеропорту "Одеса".
- Створена сучасна зона "Порто-франко" на території Євротерміналу.
- Створено каталог одеських компаній "Made in Odesa".
- З'явився "Odesa Business Club" — об'єднання одеських бізнесменів і підприємців.
- Відкрито два масштабних парки відпочинку — Стамбульський і Грецький.
- Працює одеський мобільний туристичний центр "Odesa Bus Tours".
- Відкрився "Odesa Tourist Information Centre".
- Реставровано понад 200 фасадів в історичному центрі.
- Створено комісію "Odesa Film Office".
- Замінено і модернізовано освітлення в 7 лікувальних установах при партнерстві з корпорацією NEFCO.
- Реконструйовано систему вуличного освітлення при партнерстві з компанією E5P.
- Укладено ЕСКО-контракти для поліпшення 37 об'єктів комунальної власності.
- В одеській міській лікарні встановлено найбільшу в області котельню на біопаливі.
- Запущена електронна медична система HELSI.
- Після представлення на форумі Odesa 5Т найуспішніший стартап Kwambio отримав грант на суму 476 тис. євро.
- Введена система для вчителів і учнів ПIДРУЧНІК.UA.
- На 2020 рік заплановано запуск заводу по переробці та утилізації кулінарних жирів, що значно поліпшить міську екосистему.
- На стадіоні "Спартак" побудована дитяча спортивна площадка для мініфутболу.
- Реалізується проєкт по створенню креативних просторів на базі сучасних муніципальних бібліотек.
- Створено департамент міжнародного співробітництва та менеджменту для розвитку відносин з містами-побратимами та містами-партнерами.
- Підписано Меморандум з представниками Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) про наміри та взаємодію в рамках глобальної ініціативи "Громада, дружня до дітей та молоді".
- Відкрито Центр допомоги жінкам, постраждалим від насильства. Реалізується проєкт відкриття Будинку для людей похилого віку.
- ...і ще багато іншого.
Отримати більше інформації про форум і пройти реєстрацію можна тут.
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