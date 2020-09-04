5Т: форум, який залучає гроші

За роки існування форум став довгостроковим соціально-економічним вектором розвитку для масштабних міських проєктів і унікальним B2B-майданчиком для діалогу професіоналів.

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Історія

У липні 2016 року на міжнародному бізнес-форумі "Odesa 5Т Summer Business Days" було представлено новий інвестиційний бренд міста — Odesa 5T, місією якого стало об'єднання зусиль для залучення інвестицій і розвиток Одеси в п'яти напрямках (транспорт, торгівля, технології, туризм і траст).

Сьогодні "Грантовий офіс Одеса 5Т" щільно співпрацює зі студентськими, громадськими та управлінськими організаціями. Залучає інвестиції та грантові кошти, проводить презентації проєктів на міжнародній арені, адмініструє і координує муніципальні проєкти, для пошуку інвесторів і партнерів проводить бізнес-івенти — такі, як "Investment Promotion Forum Odesa 5T" і "Odesa 5Т Summer Business Days", підтримує заходи IT-індустрії (серед них "Black Sea Summit", 8P, "Data Summer Conf", "Odessa Blockchain Summit"), розробляє серії каталогів інвестиційних проєктів, кращих товарів і послуг "Made in Odesa", знімає про місто проморолики, що надихають і запалюють.

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Що зроблено

З початку роботи проєкту залучено 190 млн 31 тис. євро інвестицій:

273 тис. євро грантових коштів;

103 млн 186 тис. євро кредитних коштів;

2 млн 691 тис. євро інвестицій;

1 млн євро меценатських коштів;

83 млн 160 тис. євро бюджетних коштів України.

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Реалізовано і знаходиться в реалізації понад 40 проєктів:

Оновлено міський електротранспорт, придбано тролейбуси, розроблено і випущено одеський трамвай "Odissey". Презентовано трисекційний трамвай "Odissey MAX", що враховує потреби людей з обмеженими можливостями та пасажирів з дитячими візками. На стадії реалізації — магістральний маршрут прямого сполучення "Південь – Північ".

Будівництво злітної смуги довжиною 2,8 км в аеропорту "Одеса".

Створена сучасна зона "Порто-франко" на території Євротерміналу.

Створено каталог одеських компаній "Made in Odesa".

З'явився "Odesa Business Club" — об'єднання одеських бізнесменів і підприємців.

Відкрито два масштабних парки відпочинку — Стамбульський і Грецький.

Працює одеський мобільний туристичний центр "Odesa Bus Tours".

Відкрився "Odesa Tourist Information Centre".

Реставровано понад 200 фасадів в історичному центрі.

Створено комісію "Odesa Film Office".

Замінено і модернізовано освітлення в 7 лікувальних установах при партнерстві з корпорацією NEFCO.

Реконструйовано систему вуличного освітлення при партнерстві з компанією E5P.

Укладено ЕСКО-контракти для поліпшення 37 об'єктів комунальної власності.

В одеській міській лікарні встановлено найбільшу в області котельню на біопаливі.

Запущена електронна медична система HELSI.

Після представлення на форумі Odesa 5Т найуспішніший стартап Kwambio отримав грант на суму 476 тис. євро.

Введена система для вчителів і учнів ПIДРУЧНІК.UA.

На 2020 рік заплановано запуск заводу по переробці та утилізації кулінарних жирів, що значно поліпшить міську екосистему.

На стадіоні "Спартак" побудована дитяча спортивна площадка для мініфутболу.

Реалізується проєкт по створенню креативних просторів на базі сучасних муніципальних бібліотек.

Створено департамент міжнародного співробітництва та менеджменту для розвитку відносин з містами-побратимами та містами-партнерами.

Підписано Меморандум з представниками Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) про наміри та взаємодію в рамках глобальної ініціативи "Громада, дружня до дітей та молоді".

Відкрито Центр допомоги жінкам, постраждалим від насильства. Реалізується проєкт відкриття Будинку для людей похилого віку.

...і ще багато іншого.

Отримати більше інформації про форум і пройти реєстрацію можна тут.

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