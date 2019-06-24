Airbus vs. Boeing: стали известны результаты продаж самолетов в Ле Бурже
Новый самолет европейского концерна сможет выполнять рейсы дальностью до 8,7 тыс. км
Европейский авиакосмический концерн Airbus SA получил 595 заказов – включая как твердые заказы, так и соглашения о намерениях – на свои самолеты в ходе завершившегося авиасалона в Ле Бурже-2019 против 234 заказов у американской Boeing. Об этом сообщает консалтинговая компания IBA.iQ.
Самым популярным самолетом на авиашоу стал новый сверхдальний узкофюзеляжный лайнер A321XLR, анонсированный непосредственно в Ле Бурже. Первые его поставки начнутся только в 2023 году, однако авиакомпании мира уже заказали 226 таких самолетов (в показатель входят также планируемые заказы и конвертация ранее заказанных самолетов Airbus в A321XLR).
Ожидается, что самолет сможет выполнять рейсы дальностью до 8,7 тыс. км, что на 15% больше, чем у дальнемагистрального A321LR. По словам представителей Airbus, A321XLR позволит авиаперевозчикам сократить расход топлива в расчете на одного пассажира на 30% по сравнению с самолетами предыдущего поколения.
Напомним, Boeing не подписал ни одного контракта в первый день "Ле Бурже". В то же время Airbus в тот же день сообщил о заказах и опционах на 123 самолета. Впрочем, позже авиационный холдинг International Airlines Group (IAG) все же решил купить 200 Boeing 737 MAX.
Как известно, в этом году участие нашей Украины в "Ле Бурже" ограничилось небольшим стендом-шале "Укроборонпрома", на котором в виде макетов была представлена в основном продукция ГП "Антонов". На салоне было объявлено, что МВД закупит 13 новых военно-транспортных самолетов Ан-178.
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