Академія SmartTender: нові семінари для постачальників Prozorro

Семінари відбуватимуться у рамках новоствореної Академії майданчика, орієнтованої на полегшення переходу до нових реалій системи електронних тендерів після 19 квітня 2020 року

Офіційний електронний майданчик системи Prozorro — SmartTender.biz — анонсував цикл навчальних офлайн-заходів для постачальників. Семінари відбуватимуться у рамках новоствореної Академії майданчика, орієнтованої на полегшення переходу до нових реалій системи електронних тендерів після 19 квітня 2020 року. Перший семінар для держзамовників вже відбувся 24 січня, а 14 лютого відбувся захід для навчання учасників торгів.

Мета створення циклу семінарів для учасників Prozorro

У кінці квітня 2020 року фактично почнуть діяти нові норми проведення закупівель у системі "Прозорро", закладені до оновленого закону, прийнятого Верховною Радою України восени. Відповідно до законопроекту №1076, який успішно пройшов два читання у парламенті з серією доопрацювань і був підписаний президентом, почнеться нова ера у світі закупівель — ера Prozorro 2.0. Ось найбільш значні аспекти очікуваної реформи:

зміни у механізмах оскарження;

посилення відповідальності замовників;

ускладнення кваліфікаційних критеріїв;

допущення до торгів об’єднань учасників;

формування принципово нової практики прийняття рішень Колегією АМКУ.

Крім того, додатково передбачений блок із розглядом всіх переваг і можливостей використання першого маркетплейсу для державних замовників — е-каталогів Prozorro Market.

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Загалом зміни на цьому ринку будуть дуже суттєві, тому всім сторонам процесів — і держзамовникам, і постачальникам — варто ретельно підготуватись, аби залишитись успішними та примножити свої перемоги. Саме тому була створена Академія SmartTender — платформа, яка допоможе отримати ключові знання щодо запланованих змін.

Як відвідати семінар Академії SmartTender

Навчальні заходи, організовані майданчиком, відбуваються у офлайн-форматі, тобто відвідати їх можна за адресою розташування офісу SmartTender — Київ, проспект Бажана, 14а, лекторій №408 (на четвертому поверсі). Але, враховуючи велику кількість бажаючих і обмежену кількість місць, для цього потрібно попередньо записатись — залишити свої дані у формі реєстрації (додається до анонсу кожного семінару).

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Важливо: після реєстрації потрібно обов’язково отримати підтвердження своєї участі у навчанні від менеджерів майданчика; це гарантуватиме, що дані надійшли, а вільні місця ще є.

Навіть якщо з яких-небудь причин відвідати конкретний семінар не вийшло, це не привід для суму — можна записатись на наступні, адже ключовий матеріал буде розглядатись щоразу для нових учасників. Також частина діяльності Академії відбувається онлайн — у форматі вебінарів та інших корисних матеріалів.

Участь у навчанні платна, дізнатись вартість також можна з анонсів заходів Академії майданчика SmartTender. На перший семінар (той, що відбувся 14 лютого) була передбачена знижка до 50%.

Якщо ви бажаєте стати успішним постачальником у системі публічних закупівель Prozorro, то слідкуйте за оновленнями новин майданчика і реєструйтесь на семінари Академії. Це допоможе вам збільшити власні шанси на перемогу в умовах оновленої редакції закону.

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