Алексей Костылев – человек-мотиватор: секреты успеха

У Алексея Костылева всегда есть несколько рабочих проектов, плотный график, куда получается втиснуть ведение блога и музыку

Алексей Костылев — одна из самых ярких личностей в мире киберспорта в медиапространстве. Креативный директор мультигейминговой организации NAVI, основатель сервиса доставки Ninja Sushi, блогер с аудиторией 140 тысяч подписчиков. Человек с масштабными целями, разноплановыми увлечениями и большими перспективами. Как ему удается держать баланс, все успевать и воплощать свои идеи в жизнь?

От увлечения CS:GO до должности креативного директора

Кто же в детстве не увлекался компьютерными играми? Да и в зрелом возрасте достаточно поклонников такого времяпрепровождения. Но так мало тех, кто сделал свое хобби работой, достиг в этом немалых успехов и превратил способ проведения досуга в прибыльный бизнес. Алексей Костылев наблюдал за становлением киберспорта в его современном понимании, видел развитие NAVI, а спустя некоторое время стал креативным директором клуба. Без понимания специфики индустрии здесь не обошлось, ведь нужно самому быть геймером и объединить это с профессиональными навыками.

Любовь к играм разделил родной брат s1mple, Александр Костылев. В детстве Алексей показал ему мир Counter-Strike, а теперь Александр один из лучших игроков мира в своей дисциплине, профессиональный киберспортсмен с огромным перечнем наград, легенда игрового мира.

Должность в NAVI досталась не так уже легко — назначению предшествовали несколько этапов собеседования, которые длились почти 4 месяца. Так что эта история не о везении, а про упорство, мастерство и профессионализм.

Еще до получения должности в Natus Vincere был опыт работы в различных проектах. Этому способствовали создание комплексных решений по развитию бизнеса и раскрутка крупных брендов. Он прошел съемки в телепроектах и фильмах в студенческие годы, занимался озвучкой, организацией фестивалей, работал диджеем. Были и менее творческие моменты, такие как разборка стеллажей и работа охранником в клубе. Но такие истории как раз и дают понимание разных жизненных позиций, делают человека гибким, но стойким.

В киберспортивном комьюнити это не последний человек. Чего за время своей работы достиг Алексей Костылев – NAVI получили еще одно значимое медийное лицо и золотую кнопку на YouTube, раскрученный бренд, известность которого распространилась далеко за пределы игрового мира.

Играть в команде — это не просто спорт, а стиль жизни, который отражается на участниках и показывается публике. Работа с медиа, спонсорами, формирование имиджа — все эти задачи необходимо решать, для чего нужен человек с опытом, упорством и специальными навыками.

Алексей Костылев: бизнес и самореализация

Креативный директор NAVI по совместительству является основателем Ninja Sushi, успешного сервиса доставки суши. Очевидно, что с приходом карантина многие предприятия столкнулись с кризисом, но доставка еды не относится к их числу.

Задумка открытия доставки роллов появилась по классической схеме создания лучших компаний – человек заказывает еду, она его не устраивает, человек не критикует других, а делает свой продукт, который удовлетворяет его запросы. И запросы тысяч потребителей.

Успех такого бизнеса неизбежен, поэтому сегодня компания уже выбралась за пределы страны. Планируется расширение этого направления, а еще много других перспективных идей, которые постоянно зарождаются в голове креативщика. Уже на низком старте проект Ninja Wok – восточная кухня во всей ее красе.

У этого человека всегда есть несколько рабочих проектов, масса деловых встреч и плотный график, куда получается втиснуть ведение блога и музыку.

Секреты успеха

Бизнесмен, музыкант, путешественник, спортсмен, блогер, организатор фестивалей, кулинар. Алексей Костылев — человек-мотиватор. Как можно в свои 33 года стать персоной с таким насыщенным жизненным опытом, успешной карьерой и достатком? Постоянная работа над собой и совершенно разноплановыми проектами вдохновляет. Это отличный пример успешной личности в 21 веке: разносторонние интересы, работа мечты, желание испытывать себя и успешное воплощение масштабных задумок.

Многое зависит от личного бренда, сегодня это очень мощный маркетинговый двигатель. И во многом успех проектов Костылева обусловлен именно его харизмой. За этим человеком хочется следовать.

"Сегодня — это то, что ты делал и думал вчера. А завтра — это то, что ты делаешь и думаешь сегодня. Наполняй каждый свой день так, чтоб он был продуктивным, не давай поблажек. Если ты будешь продолжать идти, то точно доберешься до своей цели. Даже если путь будет больше, чем тебе бы хотелось". Его можно было бы назвать современным Остапом Бендером из-за предприимчивости и умения извлекать максимум выгоды из любых ситуаций, но деятельность бизнесмена далека от афер – все создается благодаря титаническим усилиям, благодаря ежедневной работе над собой и своими проектами. Так что это скорее Тони Старк по-украински, осталось только стать миллиардером, но это не за горами, учитывая способности и трудолюбие бизнесмена.

Такому парню впору вести мотивационные курсы и продавать воздух. Но он честно раскрывает все секреты своего успеха – это труд. Непрерывный, тяжелый, со взлетами и падениями. Никаких хитростей, надо упорно идти к цели. Нет, это совершенно не просто, но именно так и работает мир успешных людей.

Музыкальное творчество

Насыщенная событиями и переживаниями жизнь, огромный личный опыт в разных сферах деятельности, яркие моменты, победы и поражения — все это аккумулируется и должно рано или поздно куда-то деваться. И творчество становится лучшим решением в этом вопросе.

15 мая 2020 вышел рэп-альбом под названием "После дождей", созданный Костылевым.

До этого был опыт в музыке, но немного другого направления – новоиспеченный рэпер известен как довольно успешный диджей с многолетним стажем, за его спиной элитные площадки и высокие гонорары. Также в 2019 году вышел сингл It's My Birthday, который был задуман ради потехи и по сути теперь воспринимается как хороший показатель прогресса исполнителя, если сравнивать новый альбом с этим треком.

Наш герой активно ведет социальные сети:

развлекает своих подписчиков в Инстаграме (@alexeykostylev);

клипы можно посмотреть на YouTube (канал Alexey Kostylev).

Именно в соцсетях в полной мере раскрываются сущность характера, рабочие моменты и подробности жизни. Там ведется постоянный диалог с аудиторией, без прикрас показаны трудовые будни, даются эмоциональные описания событий, отношение к тем или иным явлениям, нередко с крепким словцом. А его обращение к аудитории "гайзевичи" уже стало локальным мемом. В Инстаграме блогер поделился своими эмоциями по поводу релиза и рассказал, что это все о его жизни, поэтому треки такие разные и каждый со своим посылом.

"После дождей" – это 10 треков, которые могут похвастаться авторским стилем. Кто-то пишет мемуары, но простая запись биографии от первого лица слишком скучна, а вот воплощение своего пути, выводов и переживаний в музыке — уже более достойное занятие. Так родился альбом, пока что единственный, но мы верим в то, что лишь первый из череды многих.

Алексей Костылев – После дождей

Алексей Костылев – Воин

Алексей Костылев – На домашнем

Алексей Костылев – Мафия

Алексей Костылев – Снова мне звонит

Алексей Костылев – Кардио

Алексей Костылев – Дайвинг в облаках

Алексей Костылев – Прометей

Алексей Костылев – Магия

Алексей Костылев – Прокрастинация

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