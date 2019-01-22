Amazon запускает возможность совершения покупок для несовершеннолетних

Родители имеют право установить лимит на расходы, при котором заказы будут подтверждаться автоматически

Фото: AFP

Amazon запускает возможность совершения покупок для несовершеннолетних //smm7.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/650/e16/5c4650e160e0e.jpg //smm9.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/650/e16/5c4650e160e0e.jpg 2019-01-22T04:16:00+02:00 Бизнес Родители имеют право установить лимит на расходы, при котором заказы будут подтверждаться автоматически

Amazon запустил программу Amazon for Teens, которая позволит подросткам от 13 до 17 лет иметь собственную учетную запись и совершать покупки онлайн, пишет retailers.ua со ссылкой на Retail Gazette.

Amazon for Teens позволит подросткам создать отдельный личный аккаунт на Amazon, связанный с учетной записью их родителей, которые могут одобрять или отклонять транзакции. Также родители имеют право установить лимит на расходы, при котором заказы будут подтверждаться автоматически.

Молодые люди могут "просматривать, читать рекомендации и размещать заказы самостоятельно", сообщает Amazon. Как только заказ будет размещен в учетной записи Amazon Teen, подключенная учетная запись одного из родителей получит уведомление, в котором будет предложено одобрить либо отклонить заказ.

"Подростки могут наслаждаться Prime Shipping, смотреть онлайн тысячи фильмов и телепередач, пользуясь сервисом Prime Video, а также получать бесплатные игровые лоты с Twitch Prime", – говорится на сайте Amazon.

Напомним, магазины без касс Amazon Go оказались в 1,5 раза прибыльнее обычных. Средний чек в одном магазине Amazon Go составляет $10, а число посетителей в день – 550 человек.

Ранее сообщалось, что "техническая ошибка" Amazon раскрыла личные данные покупателей. Всем пострадавшим приходит короткое сообщение на почту от компании.

Также мы писали, что рыночная капитализация интернет-компании Amazon превысила триллион долларов.

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